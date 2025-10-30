Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
2025. október 30., csütörtök 07:31
Vannak hírek, amelyek mélyebb társadalmi sebeket tépnek fel és a legalapvetőbb bizalmunkat rengetik meg. A megvesztegetett orvosokról szóló jelentések ilyenek. A Napindítóban ma azt a felháborító és morális kérdést vizsgáljuk, hogy a történelmi léptékű orvosi béremelések után mi motiválhat valakit arra, hogy elárulja az esküjét, a hivatását és a betegek bizalmát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.