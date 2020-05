Az Országos Mentőszolgálat kapta idén a Magyar Családokért Díjat

3509-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős, krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen. Hétfőtől Budapesten hatályát veszti a kijárási korlátozás, de életben maradnak egyes védelmi óvintézkedések - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor rendőr ezredes hozzátette: kötelező maszkkal, sállal vagy kendővel eltakarni az arcot az üzletekben, illetve a tömegközlekedésben, továbbá a 65. életévüket betöltöttek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják az üzleteket. Időben születtek meg Magyarországon a járványügyi döntések, ezért nem tudott a vírus olyan mértékben terjedni hazánkban, mint máshol - így fogalmazott a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs szerint ez a kormánynak és a fegyelmezett állampolgároknak köszönhető. A miniszteri biztos megjegyezte, Budapest főpolgármestere hetekig képtelen volt döntéseket hozni járványügyi kérdésekben. A koronavírus-járvány kezdete óta ismert, hogy a 65 évnél idősebbek fokozott veszélynek vannak kitéve - mondta a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján. Szlávik János azt kérte a lakosságtól, hogy bármennyire jók a járványügyi adatok, továbbra is vigyázzanak magukra, tartsanak távolságot, fertőtlenítsenek és használjanak maszkot. A polgárőrök is sokat segítenek a koronavírus-járvány idején - mondta Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a kormány Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarországon több mint 63 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, munkájukat önkéntesen a szabadidejük terhére végzik. Magyar családokért díjat adott át az Országos Mentőszolgálatnak Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke és Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Az LMP szerint súlyos versenyhátrányba kerülhet Magyarország, amennyiben a kormány nem zöldíti ki a gazdaságot - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt társelnöke a közösségi oldalán. Egy hét alatt közel 37 ezren regisztráltak a munkavállalást segítő informatikai alapozó online tanfolyamra - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára az operatív törzs tájékoztatóján. Május 20-ig mindenki rendelkezhet adója egy százalékáról - közölte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András kiemelte: a felajánlásokra az idén még nagyobb szüksége lehet a civil és az egyházi élet szereplőinek, mint korábban bármikor. Erős nemzetállam Magyarország, amely az Európai Unió tagjaként szeretné a jövőjét tervezni, ezért a jelenünkről és a jövőnkről is képesek vagyunk önállóan dönteni, amit meg kell őrizni a jövőben is- mondta a Bayer show-ban Novák Katalin. A család- és ifjúságért felelős államtitkár hangsúlyozta: ugyanakkor az Európai Parlamentben ott ülnek azok a baloldali magyar politikusok, akik ezt meg akarják akadályozni. A Migrációkutató Intézet gyorselemzése szerint tovább folytatódhat a brüsszeli politikai és jogi harc Magyarország menekültügyi szabályozása ellen. A líbiai belső feszültség felgyorsíthatja a migrációs folyamatokat - mondta Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója az M1-en. A szerb-horvát határhoz rendelte a szerb hadsereget Aleksandar Vucic szerb államfő azért, hogy a katonák a helyi lakosság biztonságát és vagyonát óvják az illegális migránsoktól. A világban 4 634 132-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 311 781, a gyógyultaké pedig 1 693 197 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A nyugat-balkáni országok gazdasági teljesítményük jelentős csökkenésére számíthatnak idén a koronavírus-járvány következményeként, a térség államaira 4-11 százalékos visszaesés vár szakemberek szerint. Ismét ezrek tüntettek Németországban a koronavírus-járvány lassítására bevezetett kormányzati korlátozások ellen. Olaszország készen áll az újraindulásra az óvatosság jegyében - jelentette ki Giuseppe Conte miniszterelnök. A jobboldali ellenzéket és a Liga pártját vezető Matteo Salvini úgy reagált, az olaszok türelme elfogyott. Százötvenhárommal emelkedett a halottak egy nap alatti száma Olaszországban és így elérte a 31 763-t. Spanyolországban 102-en hunytak el az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában. Ezzel a halálozás két hónappal ezelőtti szintre csökkent a dél-európai országban, ahol tovább enyhítenek a járványügyi korlátozásokon. Franciaországban az elmúlt 24 órában 96-tal 27 625-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 104 után, és egyre kevesebb fertőzött szorul kórházi ellátására. Nagyon korlátozott mértékben és feltételesen újraindulhat júniustól a tanítás a koronavírus-járvány miatt bezárt nagy-britanniai iskolákban - mondta a brit oktatási miniszter. Oroszországban egy nap alatt 9709-cel 281 ezer 752-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma, az új esetek száma immár második napja maradt alatta a tízezernek. Több ezer antifasiszta tüntető vonult utcára szombaton Szarajevóban, hogy a boszniai katolikus egyház által az egykori nácibarát horvátok emlékére tartott mise ellen tiltakozzon. Több ütéssel megölte és elásta ismerősét egy 33 éves tatabányai férfi, a holttestre pénteken találtak rá - közölte a rendőrség. Egy fiatal kiskunhalasi férfi szombat délután bejelentést tett a rendőrségen, hogy bántalmazta hozzátartozóját; az idős férfi belehalt sérüléseibe - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Torlódik a forgalom mindkét irányban a csanádpalotai és nagylaki határátkelőknél. Német Labdarúgó-bajnokság: Borussia Dortmund 4:0 Schalke 04. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe szerint a sport világa valószínűleg egy ideig csak zárt kapus eseményekkel térhet vissza a koronavírus-járvány miatt.