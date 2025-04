Az Országgyűlés megszavazta a kábítószerek és a fiatalkorúak energiaital fogyasztásának betiltását is + videó

"Hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós 2025. május 29-én elindul a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére" - mondta Ferencz Orsolya.

Magyar Nemzet podcast: Jard – A magyar „keresztapa” javaslatai Gyárfásnak – interjú Tasnádi Péterrel + videó

Keresztapa? A szervezett bűnözés vezetője? Már kisnyugdíjas? Manapság is számtalan kérdés övezi Tasnádi Péter életét. Sokan tartanak tőle még most is, éveket ült börtönben.