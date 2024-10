Az országban elsőként Zalaegerszegen állt szolgálatba az új elektromos mentőautó + videó

Megosztás itt:

A külsejét és a meghajtását tekintve igen, felszereltségében azonban nem különbözik az elektromos mentőautó a többitől. Ha szükséges, eset rohamkocsiként is bevethető.

Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos: "Zalaegerszegen vagyunk, a járműipar szilícium völgyében. Korábban tesztpálya készült, aztán a Rheinmetall óriásüzem költözött ide, az AVL, a Boschnak a kutatóközpontja is itt van. Nagyon fontos, hogy az itt dolgozók egészségügyi biztosítását meg tudjuk oldani, ha gond van, azonnal tudjunk segíteni. Ezért a magyar állam úgy döntött, hogy egy elektromos mentőautóval segíti az itteni védekezést, felkészülést, illetve a gondok, problémák elhárítását."

A beszerzést két minisztérium is segítette.

Ladányi Ibolya, vezető, Zala Különleges Mentők egészségügyi alegység: "Két pályázatot adtunk be 2023-ban, két különbözőt. Az egyiket a Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt-n keresztül az energiaügyi minisztériumtól nyílt lehetőségünk pályázni a mentőautó beszerzésére, és azért, mert ez egy elektromos mentőautó, elektromos mentőautóra volt kiírva a pályázat. Nagyon örültünk, hiszen ez egy nagyon értékes autó. Az autót így sikerült beszereznünk. És a másik pályázatunkat a Miniszterelnökséghez adtuk be az eszközbeszerzésre. De azon kívül, hogy a mentőnek a törvény által előírt teljes felszerelését sikerült beszereznünk, még a műszaki mentéshez szükséges, már a mai kor elvárásainak megfelelő modern eszközöket is tudtunk szerezni."

Az elektromos autón sürgősségi ellátásban, illetve szakápolásban jártas gépkocsivezetők és ápolók teljesítenek majd szolgálatot. Kiemelt rendezvények, illetve tesztek esetén orvossal, és további szakemberekkel egészül ki a csapat.