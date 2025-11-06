Az ország méretét messze meghaladja Magyarország szerepe a világpolitikában + videó
2025. november 06., csütörtök 16:00
| Hír TV
Menczer Tamás szerint Orbán Viktornak köszönhetően ez soha nem volt annyira aktuális, mint ma. Ugyanis a politikus szerint a magyar miniszterelnök mindig is azt a békepárti politikát képviselte, amit ma már egyre többen felismernek.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.