Az ország állapotát radikálisan javítaná a Kásler-terv

A tervek szerint az elkövetkező években az eddigi duplája, közel 1500 milliárd forint megy az egészségügybe, ami elképesztő összeg. A kormánynak már 2010-ben volt népegészségügyi szakmai koncepciója, a Semmelweis-terv, amit Szócska Miklós dolgozott ki. A mostani, Kásler Miklós neve által fémjelzett terv a vizsgálatok gyakoriságát és a szűrések és megelőző programok fontosságát hangsúlyozza.

Bíró Marianna szerint erre nagyon nagy szükség van, és pont a Népszava hozott nyilvánosságra egy belső anyagot a Kásler-tervről . Az újságírónő rámutatott, hogy ezt a koncepciót a Fidesz-szavazók több mint kétharmada is támogatja, akik ugyanúgy nem elégedettek az egészségügy jelenlegi állapotával. Nem lenne meglepetés, ha a kormány foglalkozna ezzel, mindannyian csak drukkolhatunk, hogy ez megvalósuljon, és a szakemberek is ezt támogatják – mondta Bíró Marianna.

Szajlai Csaba szerint is a 2020-as költségvetésnél fognak kiderülni a valós ráfordítások. A korábbi ciklusokban a vidéki kórházak fejlesztése már megvalósult de Budapesten a 24 órában vagyunk – fogalmazott a Figyelő főszerkesztő-helyettese. Hangsúlyozta azonban, hogy ez nem csak állami, hanem egyéni probléma is. Fontos az egészségtudatosság, hisz sok például az elhízott ember. Ezek olyan területek, a rák, a szív- és érrendszeri panaszok, amik abból erednek, hogy nem foglalkozunk magunkkal. Sok ösztönző rendszer kell, a privát oldalon is, be kell látni ennek a fontosságát – véli Szajlai Csaba.

Bíró Mariann szerint is fontos, hogy az oktatás és az egészségügy javítása, hisz évtizedes lemaradás van ezeken a területeken. Úgy véli, hogy míg nominálértéken nő, de reálértéken csökken az ezekre fordított összeg. A Kásler-tervben érzem a nyomást, érzem ennek a súlyát, és reméljük a végén jól döntenek, és sikeres lesz – mondta. Rámutatott, hogy míg az infrastrukturális fejlesztések közül a vidéki struktúra növelése megtörtént, ellenben ott a legkevesebb háziorvos, és a kormánynak ez is prioritás kell hogy legyen. A bérrendezés ellenére az Európai Unió egészének problémája, hogy az egyes országok elszívják egymás orvosait, és ezzel is kellene valamit kezdeni – zárta a Lapzárta első témáját Földi-Kovács Andrea.

