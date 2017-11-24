2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Az oroszok újíthatják fel a honvédség helikoptereit

Hír TV

2017. november 24., péntek 14:07, frissítve: péntek 14:32

21 milliárd forintért újíthatják fel az oroszok a Magyar Honvédség helikoptereit – írja a Válasz.hu. A 12 darab Mi–24-es, jellemzően 40 éves harci helikopter nagyjavításáról szóló szerződést a hónap elején írták alá. Az állam a legolcsóbb ajánlatot választotta ki, de azt nem tudni, hogy összesen hányan pályáztak a munkára. A légi járművek jövő ősszel érkezhetnek vissza Magyarországra a szentpétervári üzemből. Az oldal arra emlékeztet, hogy a beszerzéssel az állam megkerüli a Krím 2014-es orosz megszállása miatt bevezetett büntetőintézkedéseket.

 

 

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