Belföld

Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet

2025. augusztus 13., szerda 15:44 | Magyar Nemzet
kormányváltás Magyarország Brüsszel orosz hírszerzés

A közleményben azt írják: Brüsszel felháborodott Budapest független politikán és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni – állítja a jelentés.

  • Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet

A cikk az Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ idézett.

Az Európai Bizottság hatalomváltást céloz Magyarországon – áll a sajtóközleményben. 

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt – áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.

Magyarország legutóbbi döntése, hogy megvétózza az új, hét évre szóló uniós költségvetési tervezetet, amely Budapest szerint Európa militarizálására és a Moszkvával való háború előkészítésére irányul, az utolsó csepp volt, amelytől az euró-bürokraták elvesztették türelmüket – tette hozzá a közlemény, amely szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni. Hozzátették azt is, hogy „az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli elithez lojális Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legfőbb esélyesének.”

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a 2026 tavaszán tartandó parlamenti választásokon, ha nem előbb, hatalomra juttatja őt. Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar támogatására jelentős anyagi, adminisztratív, média és lobbierőforrásokat mozgósítottak. Német pártpénzek, számos norvég emberi jogi NGO, valamint az Európai Néppárt (EPP) készek pénzügyi támogatást nyújtani.

A TASZSZ közlése szerint a közleményben tovább az áll: Kijev, amelyet „megsértett” Budapest Ukrajna EU-integrációs folyamatának blokkolása, Brüsszel utasítására aktívan csatlakozott a magyar kormány megbuktatására irányuló kampányhoz. Ugyanakkor a Zelenszkij-rezsim végzi a legpiszkosabb munkát, beleértve a magyarországi helyzet destabilizálását az ukrán különleges szolgálatok és az ott élő diaszpóra erőforrásainak felhasználásával.

Fotó: AFP

