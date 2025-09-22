Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Megosztás itt:

A 21. századi űrutazás és az új magyar hősök

Az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapja szokatlanul indult, hiszen a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában nem a belpolitikai ügyekre fókuszált, hanem egy nemzetközi sikerre, az űrkutatásra. Orbán Viktor kiemelte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrutazása után, Kapu Tibor repítette Magyarországot újra magasra, az elit klubba. "Összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe. Tehát benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban" – fogalmazott a kormányfő, méltatva Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját is, akit az "űrispán" névvel illetett. A beszéd ezen része arra utalt, hogy Magyarország képes nagy dolgokra, és a nehéz időkben is sikereket érhet el.

A nyugati világ elszokott attól, hogy az USA elnöke betartja ígéreteit

A miniszterelnök az űrutazás témájáról az európai és globális kihívásokra tért át. Felszólalásában kijelentette, hogy Európa a háború, a migrációs nyomás és egy technológiai forradalom miatt néz szembe súlyos kihívásokkal. A nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, Donald Trump azonban megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. A kormányfő szerint ez a folyamat, valamint az, hogy Kína és a globális dél országai egyre nagyobb erőt és szervezettséget mutatnak, hatással lesz a magyar gazdaságra és a külpolitikára is. Kiemelte India szerepét, amely egyre szorosabbra fűzi a viszonyát a kínai-orosz tengellyel.

A rezsicsökkentés és az orosz gáz: a túlélés záloga

Az egyik legfontosabb gazdasági témakör, amit a miniszterelnök érintett, a rezsicsökkentés volt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj. Szerinte rezsicsökkentés nélkül a magyar családok évente több százezer forinttal fizetnének többet az energiáért. A kormányfő rámutatott, hogy az Oroszországból érkező energiahordozók fontossága miatt a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások is aggodalomra adnak okot. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország nem fogja feláldozni a saját érdekeit a háborús retorika oltárán.

Magyarország nem áll háborúban senkivel

A beszédben egyértelműen a háborús helyzet volt az egyik legfőbb téma. A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarországnak nyíltan meg kellett mondania, és ez a jövőben is így lesz, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek arra, hogy a nevében háborút viseljen. Hozzátette, hogy az uniót háborús célokra nem lehet használni, ameddig egyetlen ország is ellenzi azt. "Ezért nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem" – magyarázta, és hozzátette, hogy Magyarország évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy ennek a háborúnak csak diplomáciai, és nem fegyveres megoldása van. Végül hangsúlyozta, hogy Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné Magyarországot.

A miniszterelnök szavai a magyar érdekek képviseletét hangsúlyozták, és világos álláspontot fogalmaztak meg a háború és az energiapolitika terén. Az őszi ülésszak nyitánya megadta az alaphangot a következő hónapokra, és jelezte, hogy a kormány továbbra is a magyar érdekek mentén kívánja irányítani az országot.