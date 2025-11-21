Az örökzöld remény szimbóluma: 40 éves ezüstfenyő hirdeti majd a karácsony szentségét az Országház előtt

Megosztás itt:

November 24-én, hétfő reggel különleges vendég érkezik a nemzet főterére, a Kossuth térre. Ibrányból, egy 40 tonnás járművön, a Magyar Honvédség és a Katasztrófavédelem gondos felügyelete mellett hozzák el az ország karácsonyfáját. Ez az esemény több mint logisztikai művelet: a karácsonyi ünnepkör, a várakozás és a lelki elcsendesedés szimbolikus nyitánya.

Az örökzöld üzenete

A kiválasztott fa egy negyvenéves, mintegy 23 méter magas ezüstfenyő, amely 31 felajánlás közül bizonyult a legméltóbbnak arra, hogy az ország szívében álljon. A fenyőfa a keresztény szimbolikában az örök életet, a reményt és Isten soha el nem múló szeretetét jelképezi. Ahogy zöldell a téli kopárságban, úgy hirdeti az élet győzelmét a halál felett – ez a karácsony, Krisztus születésének egyik legmélyebb üzenete.

Az a tény, hogy a fát egy magyar család ajánlotta fel, és a magyar állami szervek (honvédség, katasztrófavédelem) szállítják és állítják fel, a nemzeti közösség erejét mutatja. A közös készülődés, az adás öröme szövi át ezt a folyamatot.

Fény az éjszakában

A fa útja az M3-as autópályán és Budapest forgalmas útjain keresztül vezet majd, átmeneti forgalmi változásokat okozva. Ez a kis kényelmetlenség azonban eltörpül a cél mellett: hogy a város és az ország egy központi helyen ünnepelhesse a fényt.

Az ország karácsonyfája teljes pompájában november 30-tól, advent első vasárnapjától lesz megtekinthető. Ekkor, a karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel az ünnepi fényeket.

Az adventi időszakban, amikor a világ zajos és sokszor békétlen, ez a fa csendes mementóként áll majd az Országház előtt. Emlékeztet minket a keresztény gyökereinkre, a család fontosságára és arra a békére, amelyet karácsonykor mindannyian a szívünkbe várunk. A fények felgyúlása nemcsak a teret, hanem reményeink szerint a lelkeket is bevilágítja majd.

Forrás: MTI