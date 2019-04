Az Origo botrányos diszkriminálása rávilágított, hogy a Google pénzét is Sorosék osztogatják

Soros György támogatásaival a Google-t is behódolásra kényszerítette. A keresőóriás egyik pályázati programjából nemrég kirakták az Origót, miután a mindig haladó és objektív Google befolyása alá tartozó szervezetek jelentették, hogy egy Orbán Viktor illiberális diktatúráját támogató médium is pozitív elbírálást kapott egy fejlesztés támogatására - számol be róla a PestiSrácok.hu. A lapot törölték a kedvezményezettek listájáról, természetesen a 24.hu kiadója, a 444.hu és az Index.hu mellől. Ha leásunk egy kicsit a dolgok mélyére, gyorsan kiderül, hogy a Google-höz tartozó, az „újságírást megmenteni szándékozó” formációk régóta élvezik a spekuláns támogatását, aki, mint tudjuk, mindig csak jót akar.

Március 22-én jelent meg a sajtóban, hogy a Google DNI (Google’s Digital News Innovation Fund) pályázatán a New Wave Media Group (NWMG) sikeresen pályázott. A cég egy olyan fejlesztésre kért támogatást a Google pályázati kiírásában, melynek elsődleges funkciója a szerkesztők és újságírók munkájának segítése.

A haladók szerint az Origo egy diktátort támogat

A Media Power Monitor hamar cikket is írt az esetről, miután kiszúrta az NWMG-t a díjazottak között, az írásban pedig azt állították, hogy a Google az illiberális Orbán Viktor lapjának támogatást ad, vagyis ezzel a “korrupt diktatúrát” támogatja Magyarországon. Ezek után a szintén “pártatlan” NiemanLab is felvetette a Google-nél ugyanezt, a keresőóriás pedig ezek után “felülvizsgálta” a történteket, majd megvonta az Origo kiadójától a pályázati támogatást. Itt tartunk.

A DNI-pályázattal kapcsolatos honlapról már le is került a New Wave Media neve, így a támogatottak között csak a 24-et kiadó Centrál, a 444-et kiadó Magyar Jeti és az Index.hu neve olvasható a támogatottak között.

Látjuk tehát, hogy a Google kicsit sem mondható pártatlannak, ami a keresési eredményekből is gyorsan leszűrhető. De ha az ember bizonyítékot akar, akkor csak meg kell nézni a Google News Lab nevű kezdeményezését (ez alá tartozik a DNI-program is), amely tulajdonképpen egy újságírókat segítő szolgáltatás, lényege pedig az, hogy a cég a már meglévő szolgáltatásait és szoftvereit a sajtó rendelkezésére bocsájtja. A kezdeményezésben elvileg azért működnek szorosan együtt, hogy “a média jövőjét közösen építsék meg”. Leírva ez nemes célnak tűnhet, valójában azonban arról van szó, hogy a csapatban kizárólag olyan tagok kaphatnak helyet, akiknek megegyezik a világnézetük a Google-ével.

Google = Soros?

A Google News Lab-en belül működik egy Center for Public Integrity nevű nonprofit, oknyomozó újságírással foglalkozó, nagyon független szervezet is, amely nem kisebb célt tűzött ki maga elé, hogy leleplezze a világot felemésztő korrupciót, a vezetők hatalmukkal való visszaélését. 2014-ben ez a szervezet Pulitzer-díjat is nyert a “független” tevékenységéért.

Ha jobban megvizsgáljuk a CPI-t, illetve a Google News Lab-et, érdekes dolgokat találunk. A Google News Lab igazgatója Olivia Ma, aki a Center for Public Integrity nonprofit szervezet igazgatóságának alelnöke is egyben. Olivia Ma nagy karriert futott be a Google környékén: volt már a Google+ hír- és médiakapcsolatokért felelős vezetője, vagy épp a YouTube “News and Politics” team alapítója. De menedzselte a YouTube 2012-es “választási stratégiáját”, valamint azért is felelt, hogy a YouTube kiemelt eseményekre (például az Arab Tavaszra) miként reagál. E mellett ő maga is készített három Obama-interjút szintén a YouTube-on.

A Center for Public Integrity az éves beszámolók alapján 2011-ben, 2012-ben és 2014-ben biztosan kapott pénzt az Open Societytől, a támogatás összege ismeretlen, bizonyos források azonban 1,7 millió dolláros támogatásról is írtak már korábban.

Az elnökségi tagok között volt egykor a CNN-es Christiane Amanpour is, aki annál az ABC News-nál is dolgozott, amely szintén több millió dolláros támogatást kapott Soros Györgytől, például 2004-ben, amikor a spekuláns George Bush-t szerette volna legyőzni. A milliárdos ekkor összesen 27 millió dollárt költött el különböző “független” médiumoknál, amelyektől azt remélte, hogy majd az ő javára befolyásolják a közvéleményt.

PestiSrácok.hu