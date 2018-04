„Az Orbán-rezsim sem érdekelt az ellenzékváltásban”

Csaknem hetvenezren érdeklődnek a Mi vagyunk a többség nevű csoport szombati kormányellenes tüntetése iránt a Facebookon. A múlt hétvégi első demonstráción tízezrek vonultak a Kossuth térre, hogy megmutassák: bár a Fidesz tábora a legnagyobb kisebbség, a többség nem kér Orbán Viktor kormányából.

Ugyanakkor Juhász Attila úgy látja, a demonstrációk vezéralak nélkül gyorsan elülhetnek, márpedig a szakértő szerint jelenleg nem tűnt ki a tömegből olyan, aki képes lenne megszervezni, és egyben tartani a tömeget. A Political Capital szakmai vezetője a Hír TV Online megkeresésére kifejtette: bár nagyjából 2,5 millióan szavaztak április 8-án a Fidesz ellen, de az ellenzék fragmentációjából és a választási rendszerből adódóan a hasonló méretű táborral rendelkező kormánypártoknak ismét kétharmados parlamenti többsége lesz, amit már önmagában is nehéz elfogadni azoknak, akik Orbán Viktor leváltására szavaztak – a demonstrációk pedig jelenleg ennek a feszültségnek a levezetésére szolgálnak. „Más következmény, valamilyen hatásos követelés, vagy például egy új ellenzéki erő csak akkor nőhetnek ki ezekből a rendezvényekből, ha lenne vezéralak.”

„Orbán Viktort nem a parlamentben, hanem az utcán lehet legyőzni” – fogalmazott korábban Fekete-Győr András. Juhász Attila szerint a Momentum elnökének annyiban igaza van, hogy a rendszer keretein belüli parlamenti politizálással aligha tudna eredményt elérni az ellenzék. „Ha valaki kihívója akar lenni a Fidesznek, ahhoz szervezetet, politikai infrastruktúrát, tömeget, politikai identitást kell építenie” – mondta. Egyébként Fekete-Győr is hasonlóan gondolkodik, azt mondta: „el kell végeznünk azt a terepmunkát, amit a parlamenti pártok az elmúlt években nem voltak képesek.”

Ami egyszer bevált

Nincs oka a Fidesznek abbahagyni a sorosozást. A Political Capital elemzője szerint ugyanis a választási eredmény sem indokolja, hogy változtassanak a kommunikáción. Így vélhetően a szombati demonstrációt is Soros György nevéhez fogják kötni a kormánypárti politikusok. Ahogy történt ez a héten is. Rogán Antal propagandaminiszer például kijelentette: Soros György hálózata szervezte a milliárdos pénzéből a demonstrációt, mert valójában ő az, aki nem tudja elfogadni a választás eredményét. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter „politikai bolhacirkusznak” nevezte a tiltakozásokat és hangsúlyozta: a kormány erős felhatalmazást kapott az EU, az ENSZ vagy épp Soros György törekvéseivel szemben.

Hitelességi gondok az ellenzékben

A hódmezővásárhelyi polgármester levelét is felolvasták a múlt szombati tüntetésen – ugyanakkor Márki-Zay Péter maga is ott volt a rendezvényen, de „kompromisszumos megoldásként” csak egy beszédet írt, a színpadra nem állt fel, mert a vásárhelyieknek meg akarta üzenni: neki a város az első. Írásában a többi között az összefogás fontosságát hangsúlyozta, illetve azt, hogy meg kell alapítani a szabadság kis köreit, „eljuttatni az igazságot a megtévesztett emberekhez.” Emellett a polgármester korábban is többször hangsúlyozta, ellenzékváltásra van szükség Magyarországon, mert a jelenlegi pártok szerinte nem alkalmasak a Fidesz leváltására.

Ennek kapcsán Juhász Attila kifejtette, a parlamentbe jutott pártok valóban „nem állnak túl jól hitelesség dolgában, és jól láthatóan minden ellenzéki pártban nagyok a belső konfliktusok is.” Ugyanakkor szerinte az ellenzékváltást nehezíteni fogja, hogy bármilyen gyengék is a már említett pártok, még mindig nagyobb pénzügyi és szervezeti forrásokkal rendelkezik, mint a kívülállók, akiknek mindent a nulláról kell kezdeniük az építkezést. „Arról nem is beszélve, hogy az Orbán-rezsim sem érdekelt az ellenzékváltásban.”

A változás a fő hívószó

Nem szabad, hogy az új választás legyen a legfontosabb követelése a tüntetés-sorozatnak – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában az egyik szervező. Gyetvai Viktor szerint az volt a hívószó, hogy sokan vannak, akik változást szeretnének, ezt a változást pedig nem a Fidesztől kell várni.

Gyetvai hozzátette nem reális cél az új választások kiírása, mert nincs bizonyíték a szervezett választási csalásra. Szerinte új választási rendszert kell alkotni a mostani aránytalan rendszer helyett.

A tüntetés másik szervezője, Gulyás Balázs úgy véli: nem szabad csendben tűrni, amit történt a választás alatt, és az azt megelőző kampány alatt.

„Az a probléma, hogy a Fidesz rendszere korrupt, mondhatjuk, hogy lop, csal, hazudik. És ilyen szempontból volt kiábrándító az április 8-i választás, én azt mondom, hogy ez az igazság órája volt, hogy sokkal jobban hatott a kormánypropaganda az emberekre, mint ahogy azt mi gondoltuk a mi kis buborékunkban. Mi azt gondoltuk, hogy Németh Szilárd egy idióta, és ezt mindenki így gondolja, az emberek többsége azonban úgy gondolta, hogy ő az, aki keményen kiáll a kerítés mellett” – fogalmazott. Gulyás Balázs emlékeztetett: hogy a szombati „100 ezer tüntető” elmondta véleményét: egy ellenzéki jelöltet szeretnének a Fidesz ellen. „Ez nem egy könnyű út, de érdemes legalább elkezdeni” – mondta.