Az Orbán-kormány gazdasági intézkedéseinek köszönhetően 1,2 millióval csökkent a szegények száma

Azt is hozzá tette, Magyarországon 2010-hez képest minimum 1,2 millióval csökkent a szegények száma, mindez pedig az Orbán-kormány sikeres gazdasági intézkedéseinek köszönhető. Suppan azt is közölte, a nettó bérek több mint háromszorosan, a reálbérek pedig 70 százalékkal haladják meg a 2010-es szintet, ami az uión belül a 4. legnagyobb növekedés. A Nemzetgazdasági Minisztérium vezető közgazdásza szerint a minimálbérek kiemelkedő növekedése, a kormány családtámogatási programja, a gyermekek utáni adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások is hozzájárultak a kiváló statisztikához. Szerinte 2030-ra Magyarországnak elérheti az Európai Unió fejlettségi szintjének 90 százalékát.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.