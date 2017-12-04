2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Az Orbán-, és Mészáros-család is bátran nyúlt milliárdos hitelhez

Hír TV

2017. december 4., hétfő 08:39, frissítve: hétfő 09:29

Igencsak bátran adósították el magukat a miniszterelnök környezetéhez tartozó családok, amikor állami termőföldeket vettek: a Tiborcz és a Mészáros família összesen 2,7 milliárdot költött erre, és több mint 1,7 milliárdot hitelből fizetett – derül ki a 24.hu összeállításából.

Orbán Viktor vejének családja összesen csaknem 500 hektár földet vásárolt a térségében majdnem 560 millióért, és a portál összesítése szerint a teljes vételárat a Gránit Bank kölcsönéből fedezte. Még nagyobb fába vágta a fejszéjét a Mészáros-família, amely összesen 1257 hektárt vett meg Fejérben. A portál úgy tudja, a felcsúti polgármester 1 milliárdot saját zsebből fizetett ki, az OTP pedig több mint 1,1 milliárdos hitellel segített. Egy agrárszakértő szerint egyikőjüknek sincs oka aggódni, mert a hitel hamar kitermelhető.

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hitelföldvásárlásMészáros LőrincOrbán Viktor

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