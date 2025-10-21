Az óraátállítás jelene

Megosztás itt:

Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk.

Mint ismeretes, az óraátállítás eltörlése valamennyi uniós országban kötelező, ennek időpontja és a megfelelő időzóna kérésében történő megállapodás kérdése azonban várat magára.

Az EU-országok számára a jelenleg legfőbb kérdés, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz - azaz a téli időszámításhoz - vagy a nyári időszámítást választják.

A Magyar Alvás Szövetség szerint megfontolandó lehet akár a jelenlegi időzóna, a GMT+ váltás lehetősége, vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. A koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, és ezért elkerüljük az időzónák összemosását, ami zavarja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet.

A Magyar Alvás Szövetség kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon. "A tudományos bizonyítékok arra utalnak, - tájékoztatott G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke -,

hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód és egészségszemlélet váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására."

Az óraátállítás kapcsán a szövetség felhívja a figyelmet az időgazdálkodás fontosságára, az időszegénység okozta egyenlőtlenségek csökkentésére, ahol az időhöz való jog mindenki számára biztosított. Ugyanis az időgazdálkodás jelenlegi beosztása jelentős kellemetlenséget okozhat az embereknek, az negatívan befolyásolja fizikai és mentális tevékenységüket.

Kiadó: Magyar Alvás Szövetség