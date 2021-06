Müller Cecília: A mutánsok ellen is védenek az itthon alkalmazott oltások

Az Operatív Törzs kedden is megtartotta sajtótájékoztatóját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kedvező járványügyi adatok

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy a járványügyi adatok továbbra is kedvezőek.

A mutánsok ellen is véd a vakcina

Müller Cecília elmondta, hogy bár az utóbbi napokban kicsit kevesebb lett az első oltást felvevők száma, de így is növekszik. Nagyon fontos, hogy a második oltást is mindenki felvegye - tette hozzá. A mutánsok ellen is védenek az itthon alkalmazott oltások - mondta.

Közel 450 ezer adag Pfizer érkezik

Aki regisztrál, az már másnap beolthatja magát - mondta Müller Cecília. A vírus velünk maradt, ezért nagyon fontos az egyéni védelem. A regisztrált 60 év felettiek 96 százaléka, míg a 18-59 éves korosztály 86 százaléka kapott már oltást. 439 ezer adag Pfizer- és 60 ezer Janssen-vakcina érkezik kedden. Péntekre pedig 64 ezer adag Moderna érkezhet.

Újabb jó hír

Továbbra is a brit variáns fertőz Magyarországon, és csak két indiai mutáns által okozott megbetegedést találtak eddig - mondta Müller Cecília. A szennyvizekben is csökken a koronavírus örökítőanyaga - tette hozzá.

42 százalékos csökkenés

A múlt héten a korábbi héthez képest 42 százalékkal csökkent az új fertőzések száma. 42 év a fertőzöttek átlagéletkora, és továbbra is a 40-49 évesek között volt a legtöbb új fertőzött - ismertette Müller Cecília. Továbbra is az aktív korúak között van a legtöbb fertőzés - tette hozzá. Minden aktív korú oltakozzon.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legnagyobb csökkenés

14 százalékban Pest megyében, és 12 százalékban Budapesten azonosítottak új esetet a múlt héten, míg 11 százalékot Borsodban. Közel 60 százalékos csökkenés volt Szolnok megyében, 54 százalékos csökkenés volt Vas megyében az új fertőzöttek számában a korábbi héthez képest - mondta Müller Cecília.

Dupla mutáció

Az indiai mutáns egy dupla mutáció eredménye, és ez okozza, hogy a vírus változik. Müller elmondta, hogy folyamatosan figyelik az indiai mutánst.

Hír TV/Origo