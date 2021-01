Operatív Törzs: Arra kérjük az egészségügyi dolgozókat, hogy regisztráljanak az oltópontokon

Nem azért nem halad gyorsabban az oltás, mert a magyar egészségügy nem képes gyorsabb haladásra, hanem mert nincs elég vakcina - fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, a kínai oltóanyaggal kapcsolatban már csak az szükséges, hogy a magyar egészségügyi hatóságok kimondják, hogy biztonságos. Amennyiben ez megtörténik, egy hétvégén akár másfél millió embert is képes lenne Magyarország beoltani. 1 513 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 349 149-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 177 főre emelkedett. A magyarok többsége a védőoltástól várja a koronavírus-járvány megfékezését, a decemberi 24 százalékról ugyanis 34 százalékra nőtt azoknak a száma, akik biztosan élnek majd az oltás lehetőségével - közölte elemzése alapján a Századvég. Félbolond javaslatnak tartja a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Momentum elnökének indítványát, hogy mindenki kapjon százezer forintot, aki beoltatja magát. A Magyar Liberális Párt - Liberálisok 2017-es és 2018-as pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt gazdálkodásáról - állapította meg az ÁSZ, amely a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében 8 javaslatot fogalmazott meg. Legkésőbb 2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő közölte: ez körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül, de fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok után - akiknél megkezdték a 13. havi nyugdíj visszaépítését - a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. A Munkástanácsok Országos Szövetsége nyitott arra, hogy megállapodás szülessen a munkáltatókkal a minimálbérek négyszázalékos emeléséről - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a szervezet elnöke. Mintegy kétmilliárd forint keretösszegű pályázatot ír ki a kormány Pest megyei bölcsődei férőhelyek létrehozására - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. KSH: 85 százalékkal csökkent a kereskedelmi szálláshelyek forgalma tavaly novemberben és 76 százalékát a belföldi vendégek töltötték el. A hegyi-karabahi konfliktus után Magyarország segíti az azeri újjáépítést - írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kivitel Üzbegisztánba tavaly az első tíz hónapban 36 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és bőven meghaladta a 100 millió dollárt - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A világban 93,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 51,4 millióan meggyógyultak. Rekordot döntött a koronavírusban elhunytak száma Németországban, a kormány ezért újabb szigorítások bevezetésére készül. A Bild c. lap értesülései szerint a német kancellár már egy „mega lezáráson" gondolkodik. Romániában a február 8-án kezdődő második félévtől a koronavírus-járvány helyi adataitól teszik függővé, hogy az iskolákban jelenléti vagy online formában folytatódjon az oktatás. Franciaország egész területén szombattól délután 6 órakor fog kezdődni az éjszakai kijárási tilalom legalább két hétig, és a határellenőrzést is megerősíti a kormány a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata terjedésének megfékezésére. Belgiumban hétfőtől megkezdik a lakosság beoltását a Moderna vállalat koronavírus elleni oltóanyagával is. Elérte a 3 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban - közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Izraelben már csaknem kétmillió embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen a helyi egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint. Napi 24 órás, azaz teljes kijárási tilalom kezdődött Libanonban a koronavírus-járvány fékezése végett. A kedvezőtlen koronavírus-járvány adatok miatt Japán ideiglenesen, február 7-ig megtiltotta külföldi sportolók beutazását az országba. Joe Biden megválasztott amerikai elnök bejelentette, hogy 1,9 billió dolláros gazdaságösztönző csomagot kezdeményez, amelynek keretében finanszíroznák a nemzeti oltási programot, valamint sok amerikai 1400 dolláros értékű csekket kapna. Az amerikai hatóságok szavatolják a biztonságot a megválasztott elnök, Joe Biden január 20-ai beiktatási rendezvényén - közölte Mike Pence alelnök. Újabb szankciókkal sújtotta Kínát és több nagy cégét Donald Trump amerikai elnök kormányzata: olyan tisztségviselőket és cégeket büntet, amelyek megítélése szerint jogtalanságokat követtek el a Dél-kínai-tengeren. 6,2-es erősségű földrengés pusztított az indonéziai Szulavézi-sziget nyugati részén. Legkevesebb 34-en meghaltak, több mint hatszázan megsérültek. Zárt tárgyalás elrendelése után tanúmeghallgatásokkal folytatódott a hivatali visszaéléssel vádolt Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Tizennyolcmillió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy autóban a magyar-ukrán határ melletti Tiszamogyorós külterületén - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Teljesen kiégett egy társasház ötödik emeleti lakásának egyik szobája Miskolcon, a Sályi István utcában. Az érintett lakásból két lakót, a házból több mint nyolcvan lakót kimenekítettek. MÁV: Megkezdődhet az utascentrum építése az évente csaknem 11 millió embert fogadó, 137 éves Keleti pályaudvaron, mert eredményes a közbeszerzési eljárás, és a kialakításhoz szükséges források rendelkezésre állásáról is megszületett a kormánydöntés. Jégkorong Erste Liga: UTE-Gyergyói Hoki Klub (romániai) 4:1; Opten Vasas HC-Corona Brasov Wolves (romániai) 2:5 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - PEAC-Pécs 88:53 Férfi röplabda Magyar Kupa: Vegyész RC Kazincbarcika-Kistext SE 3:0 Női röplabda Extraliga: MTK Budapest-Vasas Óbuda 0:3