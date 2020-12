Az Operatív Törzs sajtótájékoztatója ÉLŐBEN a Hír TV-n

A koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs ülésén vett részt Orbán Viktor miniszterelnök a Belügyminisztériumban. A kormányfő meghallgatta a szakemberek jelentését az oltási terv végrehajtásának állásáról, az első napok tapasztalatairól, valamint a karácsonyi és a mai járványügyi adatokról. 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 316 669-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9161-re emelkedett. Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák - mondta el az intézmény oltóközpontjának vezetője. Kulcsár Andrea közölte: a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltóanyag első, Magyarországra érkezett szállítmányából az intézmény 1950 adagot kapott, így 975 ember kapja meg a vakcinát. A jegybank elnöke szerint minden esély megvan, hogy Magyarország az elmúlt száz év egyik leggyorsabb válság utáni gazdasági növekedését érje el - írja a Magyar Nemzet. A koronavírus-járvány első és második hullámában is jelentős adókönnyítést kaptak a különböző cégek és ágazatok, ami az anyagi terhek mérséklése mellett több százezer munkahely megőrzését tette lehetővé - mondta a Magyar Hírlapnak Izer Norbert államtitkár Magyarország az első olyan afrikai sertéspestissel érintett ország a világon, amellyel Japán megállapodott a regionalizáció kérdésében - közölte az Agrárminisztérium. Egy 2021 januárjában hatályba lépő rendeletmódosítás szerint a jövőben olyan orvos is elláthat háziorvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája - írja a Világgazdaság. Szoros az együttműködés Magyarország és Észtország között az európai jövőt alapvetően meghatározó kérdésekben, többi között az illegális migráció elleni küzdelemben - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Világszerte 80,7 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,7 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 45,7 millióan pedig meggyógyultak. Meghaladta a hatszázezret a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, hétfőig a 14,7 millió lakosú térség országaiban 614 782 koronavírus-fertőzést igazoltak. Nem szabad többletjogokat biztosítani azoknak, akik beadatják az új típusú koronavírus elleni oltást - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak. Hétfőtől újra kinyithatnak a piacok, a trafikok és a fodrászok Szlovéniában. Meghaladta az egymilliót az azonosított fertőzöttek száma Ukrajnában. A koronavírus új nagy-britanniai mutációja nyomán karanténban tartott több száz brit turista megszökött a svájci Verbier síparadicsomból. Hamilton Mourao brazil alelnök is elkapta a koronavírus-fertőzést. Izraelben gyors oltási kampánnyal próbálják leküzdeni a koronavírus okozta válságot, vasárnap közel százezer embert oltottak be - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Új, belföldi eredetű koronavírus-fertőzéses esetek felbukkanása miatt szigorításokat vezettek be Pekingben. 4 év börtönbüntetésre ítélték a vuhani járványkitörésről tudósító civil újságírót. A 37 éves nő az év elején többek között a vuhani túlterhelt kórházakról tett közzé videókat az interneten. A bíróság viták szításában és bajkeverésben találta bűnösnek. Donald Trump leköszönő amerikai elnök néhány nap halogatás után mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. Két nap fogva tartás után az orosz hatóságok szabadon engedték Ljubov Szobol ügyvédnőt, Alekszej Navalnij ellenzéki politikus egyik legközelebbi szövetségesét. Életét veszítette egy azeri katona, egy bajtársa pedig megsebesült örmény fegyveresek támadásában vasárnap Hegyi-Karabah Xocavendi járásában. Újabb, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot. A rengést egész Közép-Horvátországban érzékelte a lakosság. Anyagi károkról a Sisaktól 14 kilométere délnyugatra elhelyezkedő Petrinja városából érkezett jelentés. Elsüllyedt egy halászhajó a Barents-tengeren, a 19 fős legénység 17 tagja az előzetes jelentések szerint életét vesztette - közölték orosz hírügynökségek. 354 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák csütörtöktől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Legkorábban 74 évesen szabadulhat a dabasi gyilkosság elkövetője - közölte a táblabírósági ítéletet ismertetve a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség helyettes vezetője. Újra a teljes vonalon közlekedik a 2-es és a 24-es villamos Budapesten - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a közösségi oldalán. MÁV: A vonatok december 31-én a pénteki, január 1-jén a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak. A Volánbusz járatai december 28. és 31. között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak. A júniusban elhunyt Benedek Tibor lett az elmúlt 20 év legjobb vízilabdázója a Total Waterpolo szaklap szavazásán, 40 zsűritag voksa és több mint 50 ezer közönségszavazat alapján alakult ki a sorrend. Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt - DTKH Kecskemét - Alba Fehérvár 73:85; Naturtex-SZTE-Szedeák - Jászberény 125:69; PVSK-VEOLIA - Egis Körmend 86:81; Sopron - Szombathely 101:98; Zalakerámia ZTE - DEAC 90:93; Szolnoki Olajbányász - Atomerőmű SE 89:80 Női kosárlabda NB I: TFSE-MTK - VBW CEKK Cegléd 71:57 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC - Dunaújvárosi Acélbikák 4:1; Titánok - DEAC 0:6