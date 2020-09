Az operatív törzs sajtótájékoztatója

633 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 19 499 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 694 főre emelkedett, 4559-en pedig már meggyógyultak. Most ősszel „felkészültebbek vagyunk” a koronavírus-járvány elleni védekezésben, mint tavasszal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Parlament őszi ülésszakának első ülésén. A szakemberek által meghatározott legrosszabb várható koronavírus-fertőzöttségi mutatók kétszeresét is ki kell bírnia a magyar egyészségügyi kapacitásnak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány gazdasági intézkedéseinek eredményeképpen eddig sikerült megvédeni a magyar emberek munkahelyeit és otthonait, valamint sikerült a vállalatokat is megerősíteni, vagyis újra tudjuk indítani gazdaságot - mondta Orbán Viktor a Parlamentben. Orbán Viktort és a kormány járvány elleni intézkedéseit támadta az ellenzék. Gyurcsány Ferenc a szólásszabadságért aggódott. A Jobbik elnökétől trágársága miatt elvette a házelnök a szót. Magyarország eredményesen tudta érvényesíteni az Országgyűlés elvárásait az Európai Unió következő költségvetéséről szóló tárgyalásokon - jelentette ki a miniszterelnök. Elhúzódó, többfrontos küzdelemre kell felkészülni - mondta a koronavírus-járvány második hullámáról a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Az országban elsőként a törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskolában olyan testszkennert helyeztek üzembe, amely azonnal kijelzi az előtte áthaladó testhőmérsékletét. A berendezés 10 perc alatt 600 diák hőmérsékletét képes megmérni. A Semmelweis Egyetem kutatóinak a világon az elsők között sikerült megvizsgálniuk az aktív, fertőzőképes koronavírus szerkezetét - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Hatalmas és súlyos hibákat követett el Gyurcsány Ferenc 2006-ban – ezt nyilatkozta Kaltenbach Jenő a Magyar Nemzetnek. Karácsony Gergely korábban a Párbeszéd által elképzelt antikorrupciós ügyészség vezetőjének akarta kinevezni Kaltenbachot, aki most azt hangsúlyozta a napilapnak: Orbán Viktor soha nem követne el Gyurcsányéhoz hasonló ballépéseket. Hallgatói fórumon készítik fel a diákokat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán arra az esetre, ha az SZFE-hez hasonlóan alapítványi fenntartásba kerülne az intézmény – közölte a Magyar Nemzet. A családok életszínvonalának fenntartása, javítása a cél, mert a legjobb befektetés, ha a jövő generációjába fektet be a kormány - közölte az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en. Elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal a Tesco 407 millió forintos kötelezettségvállalását, amelynek értelmében az áruházlánc fejleszti, valamint az egész országra kiterjeszti a kiszállítással kapcsolatos szolgáltatásait - közölte a hivatal elnöke. Új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében – hangsúlyozta Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a déli összekötő vasúti Duna-híd felújításának megkezdésekor. Arra van szükség, hogy a koronavírus-járvány miatt munkanélkülivé vált európaiaknak újra legyen munkájuk - emelte ki Szijjártó Péter az európai uniós tagországok külügyminisztereinek brüsszeli ülését követően. Az Európai Unió külső határának hatékony ellenőrzése a legfontosabb a közösség új menekültügyi migrációs politikájában - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője egy német lapinterjúban. Már 31,2 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 963 ezer, a gyógyultaké pedig 21,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az eddigi közepesről magas szintre emelte a brit kormány a koronavírus-járvány intenzitását jelző készenléti fokozatot. Csütörtöktől az angliai vendéglátóhelyek este tíz óráig tarthatnak csak nyitva a koronavírus-járvány megfékezése végett - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök hivatala. Több milliárd sékel értékű mentőcsomagot nyújt a vállalkozások és a munkavállalók megsegítésére az izraeli kormány, hogy enyhítse a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket. Döntetlennel végződött a tartományi választások hétfőn véget ért fordulója a még nem végleges adatok szerint, miután a baloldali kormányerő, a Demokrata Párt és a Liga vezette jobboldali koalíció is három-három tartományt szerzett meg. A másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom a parlament létszámának csökkentéséről tartott népszavazás győzelmét ünnepelte. Donald Trump amerikai republikánus elnök Ohióban kampányolva demokrata párti kihívója, Joe Biden elnökjelölt gazdaságpolitikáját bírálta, míg Joe Biden egy wisconsini kampányrendezvényén Donald Trump járványkezelését támadta. Donald Trump amerikai elnök mégsem mondott videón közvetített beszédet az idei ENSZ-közgyűlés nyitó rendezvényén. Az amerikai igazságügyi tárca mérlegeli a szövetségi támogatás megvonását egyes városoktól - derült ki abból a közleményből, amelyet William Barr igazságügyi miniszter hozott nyilvánosságra. Észak-Korea atomprogramja továbbra is rendkívül aggasztó - jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Egyhangúlag fogadta el az ENSZ 193 tagállama azt a nyilatkozatot, amelyben a világszervezet létrejöttének 75. évfordulója alkalmából globális összefogást szorgalmaznak a világot érintő kihívásokkal szemben. Legkevesebb hat ember meghalt, több mint 100 megsérült a Noul nevű trópusi vihar pusztításában, amely a hétvégén lecsapott Vietnam középső partvidékére. A rendőrök és az EU határvédelmi ügynökségének munkatársai huszonöt migránst tartóztattak fel az M5-ös autópályán Röszkénél - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Több mint 10 tonna, részben lejárt fogyaszthatósági idejű húskészítményt semmisíttetett meg, illetve vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy Csongrád-Csanád megyei húsüzemben. Forgalomkorlátozásokra kell számítani keddtől péntekig Budapest V., VII., VIII. és XIV. kerületében az Európai Szuperkupa csütörtöki labdarúgó-mérkőzés miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Markus Söder bajor miniszterelnök arra kérte a Bayern München labdarúgócsapatának szurkolóit, ne utazzanak el Budapestre a csütörtökön sorra kerülő, Sevilla elleni Európai Szuperkupa-mérkőzésre a koronavírus-járvány miatt. A szervezőbizottság a múlt hétvégén, ugyancsak a Maty-éri pályán rendezett Olimpiai Reménységek Versenyének tanulságait is mérlegelve úgy döntött, hogy várja a szurkolókat a péntektől vasárnapig sorra kerülő szegedi gyorsasági kajak-kenu világkupára. Egy mérkőzésen dőlhet el a szlovén RK Trimo Trebnje és a Balatonfüredi KSE párharca a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. Fucsovics Márton maradt a 61., míg Balázs Attila három helyet rontva a 86. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Babos Tímea egy helyet rontva a 107. a női teniszezők világranglistáján.