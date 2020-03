Magyarországon tanuló iráni diákok fertőződtek meg koronavírussal

Két beteget kellett koronavírus-fertőzés miatt egészségügyi intézménybe szállítani - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután részt vett az operatív törzs ülésén. A kormányfő közölte: az érintettek nem magyar állampolgárok, két iráni diákról van szó. Szakértők szerint a tömeges, irreguláris migráció van leginkább negatív hatással Magyarország biztonságára - állapította meg legfrissebb elemzésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézete. A migrációs hullám nemcsak a terrorizmus közvetlen veszélyével, hanem koronavírus-fertőzéssel is fenyeget - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-videójában. Hollik István hozzátette: a legtöbb illegális bevándorló ugyanis olyan területről érkezik, mint például Irán, ami a koronavírus gócpontja is egyben. Háborúval fenyegette meg a kormányt Karácsony Gergely. A főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta: az iparűzési adó elvonásával egy politikai értelemben vett hidegháború fog jönni a kormány és a főváros között. A 2022-es választás előtt tető alá hozandó ellenzéki összefogás stratégiai kérdéseiről is egyeztetett Gyurcsány Ferenccel Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője - írja a Magyar Nemzet. Beismerte Karácsony Gergely, hogy ő is rendszeresen együtt vacsorázik Gyurcsány Ferenccel, az egyeztetés részleteiről azonban hallgatott. Budapest főpolgármestere szerint nem érdemes azon vitatkozni, hogy ki melyik pártba ül át. Zsarolásnak nem engedek - közölte Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke közösségi oldalán, miután a párt vezetői Bana Tibor távozását követően jelezték: 2022-ben nem lesznek közös ellenzéki jelöltek azok, akik távoznak a frakcióból. Legalább egymillió család otthonát mentették meg azok a kormányzati döntések, amelyek 2010 után léptek életbe a devizacsapda megszüntetése érdekében - mondta a Magyar Nemzetnek Fónagy János államtitkár. A magyar gazdaságpolitika jelentős eredménye, hogy a lakosság egyre nagyobb mértékben járul hozzá az államadósság finanszírozásához állampapírok vásárlásával - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Kétszámjegyű bővülést mértek a vállalati és a háztartási hitelezésben tavaly, a vállalati hitelállomány 14, a háztartási pedig 17 százalékkal nőtt 2019-ben - ismertette Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Elindult a sertéshúsfogyasztást ösztönző tavaszi kampány, amellyel a friss, jó minőségű magyar sertéshús fogyasztásának növelése az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum célja. Turisztikai megállapodást írt alá Magyarország és Andorra külügyminisztere Budapesten. Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket végez Budapest Főváros Kormányhivatala a koronavírussal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt országos fogyasztóvédelmi vizsgálat irányainak megfelelően. A budapesti Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírussal fertőzött turistalányok - közölte a tisztifőorvos. Müller Cecília a Csehországban betegséggel diagnosztizált diáklányokról azt is elmondta, hogy gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és egy gyógyszertárba is. Péntektől jövő csütörtökig kilenc magyar állampolgár hagyhatja el a karantént abból a 12 emberből, akit a koronavírus miatt vetettek alá az intézkedésnek a világ több pontján - mondta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországra is veszélyes a Törökország felől induló migránsáradat - jelentette ki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke a testület zárt ülése után. Halász János elmondta: az aktuális nemzetbiztonsági ügyek között kiemelten foglalkoztak az illegális migrációs helyzettel. Csakúgy mint 2015-ben, a magyarok most is meg fogják állítani a migránsokat - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a V4-ek prágai csúcstalálkozója után elmondta, hogy az elmúlt 5 évben alkalmazott magyar migrációs politika végre általános európai megközelítéssé vált. Orbán Viktor közölte: a görögöknek minden segítséget meg kell adni a határvédelemhez, ám 130 ezer migráns már átjött a görög határon, őket a macedón vagy a szerb határon lehet megállítani. Ha ez nem sikerül, a magyar határon nem fogják átengedni őket. Szerbia felkészült akár több ezer migráns befogadására és ellátására, de félő, hogy ebbe belerokkanna az ellátórendszer. Ha az európai országok meg akarják oldani az illegális migráció jelentette problémát, támogatniuk kell a török terveket Szíriában - mondta a török elnök Ankarában, a török kormánypárt parlamenti frakcióülésén. Recep Tayyip Erdogan emlékeztetett: miután országa hadserege február 27-én 36 katonát vesztett Szíriában, az ankarai vezetés elrendelte a nyugati határok megnyitását az Európába vágyó menekültek előtt. Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Ankarában arra kérte Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy ne támogassa a menekültek további mozgását az Európai Unió határai felé - jelentette a T24 török hírportál. Török sajtóértesülések szerint egy ember meghalt, öt pedig súlyosan megsebesült a görög-török határszakaszon, Pazarkule-nél. Sajtóinformációk szerint a migránsok a török-görög határszakaszon próbáltak áttörni, amikor a görög határvédelmisek könnygázt is bevetve akarták megakadályozni őket. Ankara nem teljesíti az idlíbi rendezésről Szocsiban megkötött megállapodást, a terroristák megerősített övezetei összenőttek a török megfigyelőállásokkal a feszültségcsökkentési övezet határán - jelentette ki az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Szorosabbra lesz a koronavírus-fertőzéssel összefüggő együttműködés a visegrádi országok között - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök a V4-ek rendkívüli kormányfői találkozója után. A visegrádi országok nemcsak a jóban tudnak együttműködni, hanem a bajban is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Prágában. A koronavírus-fertőzés lengyelországi megjelenése miatt törlik a március 15-i budapesti ünnepségre készülő lengyelek különvonatát - jelentette be a Gazeta Polska konzervatív hetilap főszerkesztője. Hatra emelkedett a Romániában észlelt koronavírusos fertőzések száma. Tízre emelkedett Horvátországban a koronavírussal fertőzöttek száma - közölte Vili Beros horvát egészségügyi miniszter. Már 107 halálos áldozata van az újfajta koronavírus-járványnak Olaszországban, a fertőzöttek száma 2700 fölé emelkedett. Csütörtöktől leállítják a tanítást egész Olaszországban a koronavírus-járvány miatt - 15-ig minden oktatási intézményben felfüggesztik a tanítást. Indiában 16 olasz állampolgárnál mutatták ki, hogy fertőzöttek az új koronavírussal - közölte az újdelhi kormány egészségügyi minisztere. Az olaszokkal 28-ra ugrott az eddig azonosított fertőzöttek száma Indiában. A dél-koreai koronavírusos megbetegedések 66 százaléka tömeges fertőzésekre vezethető vissza, amelyek középpontjában továbbra is a tegui Sincshondzsi keresztény egyház áll. Már csaknem minden iráni tartományban jelen van az új koronavírus, Irakban is meghalt az első beteg. Az orosz és a német kormány is megtiltotta egyes egészségügyi védőeszközök kivitelét. Az új típusú koronavírus elvileg a brit lakosság 80 százalékát is megfertőzheti, de ez az elképzelhető legrosszabb eset, és a brit egészségügyi hatóságok nem számítanak e forgatókönyv megvalósulására - mondta az angol tisztifőorvos. A francia nemzetgyűlés első olvasatban jóváhagyta a vitatott nyugdíjreformot, miután a bal és a jobboldali ellenzék által a kormány ellen beterjesztett mindkét bizalmatlansági indítvány elbukott. Az ukrán parlament Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettest nevezte ki kormányfőnek, miután elfogadta az eddigi miniszterelnök, Olekszij Honcsaruk lemondását, és menesztette őt hivatalából. Április 26-ára írta ki Aleksandar Vucic szerb elnök a parlamenti választást, amellyel egy időben önkormányzati és tartományi parlamenti voksolást is tartanak. Nem hozott egyértelmű döntést, és ezzel a politikai patthelyzetet sem oldotta meg az izraeli parlamenti választás - értékelt a helyi média a szavazatok több mint 99 százalékának összeszámlálása után. Michael Bloomberg New York-i milliárdos bejelentette, hogy befejezi a demokraták amerikai elnökjelöltségéért folytatott küzdelmét. Tálibok elleni légicsapást hajtott végre az amerikai haderő a dél-afganisztáni Hilmend tartományban - jelentette be az amerikai hadsereg egyik szóvivője. Minden ötödik brit gyereket gyötörnek az éghajlatváltozással kapcsolatos rémálmok - derült ki egy friss felmérésből. Öt év nyolc hónap börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen azt a menekült afgán férfit, aki szexuális aktusra kényszerített egy nőt 2018-ban Budapesten, egy belvárosi török gyorsétterem személyzeti mosdójában. Jogerősen tizenkét év börtönbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy férfit, aki 2017 augusztusában baltával támadt egy nőismerősére és életveszélyes sérüléseket okozott. Szabálytalanul közlekedő gyalogosakat ellenőriznek a rendőrök a fővárosban hetente több alkalommal - közölte Szécsi Tibor alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság osztályvezetője. Labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő, első mérkőzés: Dorogi FC (NB II) - MTK Budapest (NB II) 0:1 Harcsa Zoltán, a közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr ökölvívója bejelentette visszavonulását.