Müller Cecília: Kedvező az online időpontfoglaló fogadtatása

1936 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 771 454-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 801 főre emelkedett. Már 3 millió 603 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 665 ezren a második adagot is megkapták. Kedvezően alakulnak a járványügyi adatok, folyamatosan csökken a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, és egyre kevesebben szorulnak lélegeztetőgépes ellátásra - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: a javuló adatok ellenére a védelmi intézkedések és a higiéniás szabályok betartása továbbra is fontos. Véglegesítette a kormány azokat az új szabályokat tartalmazó rendeleteket, amelyek azután lépnek érvénybe, hogy a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a négymilliót. Nem érdemelnek bírálatot azok, akik a saját orvosaikra és szakembereikre hagyatkoztak, mint ahogy Magyarország is, mert ez az uniós szabályok szerint lehetséges - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Bayer show-ban. Menczer Tamás emlékeztetett: bár többen is kritizálták Magyarországot, amiért keleti vakcinákat vásárolt, ám már Ausztria és több német tartomány is bejelentette, hogy Szputnyik-vakcinát rendel. Az idősek átoltását követeli a DK politikusa a párt közösségi oldalán. Varga Zoltán szerint az uniós statisztikák alapján tragikusan kevés 80 évnél idősebb embert oltottak be itthon. Ezzel szemben az igazság az, hogy a regisztrált 65 év felettiek több mint 90 százaléka, a teljes magyar lakosság 36 százaléka kapott már oltást. A baloldali politikai erők többféle módon folytatják oltásellenes kampányukat, ennek egyik formája az, hogy kétségbe vonják egyes vakcinatípusok hatékonyságát - közölte a kormány. Az Egészségügyi Világszervezet várhatóan rövid időn belül kiadja az engedélyt a kínai Sinopharm-vakcinára - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás szerint, ha ez megtörténik, akkor végérvényesen bebizonyosodik, hogy minden, amit a baloldal mondott a kínai vakcináról, hazugság volt. Várhatóan tovább nő a héten azoknak a száma, akik elviszik gyermekeiket óvodába vagy - az alsó tagozatosokat - iskolába - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint márciusban 303 631 álláskeresőt tartottak nyilván, 1398-cal többet, mint az előző hónapban. Magyarország 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot adományoz Libanonnak, hogy segítse a közel-keleti ország koronavírus-járvány elleni harcát - mondta a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt hivatalos bejrúti látogatására indult. A világon 146,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 84,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Felmenthetik az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások némelyike alól a vírus okozta betegség elleni védőoltással rendelkezőket Németországban, a szövetségi kormány kiszivárogtatott tervei szerint. Még két-három hónapot kell kibírni, be kell tartani az előírásokat, és akkor Szerbiában visszatérhet az élet a normális kerékvágásba - jelentette ki Mirsad Djerlek egészségügyi államtitkár. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, kevesebb mint nyolcezer, az előző napinál csaknem ötezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. Olaszországban politikai viták közepette megkezdték a korlátozások feloldását. Svájcban azonosították a koronavírus indiai variánsát egy beutazóban, aki nem közvetlenül Indiából, hanem átszállással egy másik országból érkezett Svájcba. Számos más ország példáját követve Olaszország is korlátozta az Indiából való beutazást. Indiában az elmúlt napokban meghaladta a napi 300 ezret az azonosított új koronavírus-fertőzöttek száma. Ötödik egymást követő napon döntött rekordot Indiában a koronavírus regisztrált fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak napi növekménye, az országban az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 17 milliót. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kezdeményezésére videokonferencia formájában értekezletet tartanak ma a visegrádi csoportot alkotó országok miniszterelnökei, elsősorban a közép-európai térség biztonsága szerepel napirenden. Cáfolta a moszkvai bíróság a Navalnij-szervezetek felfüggesztését. Júniusban tarthatják meg Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök csúcstalálkozóját, de erről még nem született meg a végső döntés - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz államfő külügyi tanácsadója. Kevéssé tűnik vitathatónak, hogy radikális volt az a 36 éves tunéziai férfi, aki több késszúrással megölte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját - közölte a francia terrorellenes ügyészség vezetője. Tízezrek tüntettek Franciaországban és Izraelben egy 2017-ben Párizsban elkövetett antiszemita jellegű gyilkosság perének megtartásáért. A zsidó vallású Sarah Halimi gyilkosának felelősségre vonása azért maradt el, mert az igazságszolgáltatás beszámíthatatlannak minősítette az elkövetőt, aki a tette előtt kábítószert fogyasztott. Újabb több mint 500 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban, azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi hálózattal. Háromszázhúsz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Nagyszabású akcióban lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy számlagyárként működő bűnbandára, amely bűnszervezeteknek állított ki fiktív számlákat Budapesten. A bűnszervezetek ezzel hatmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. Felgyújtotta volt élettársa lakásának ajtaját egy férfi Budapesten, mert a nő nem engedte be. A VII. kerületi járőrök a ház lépcsőházában elfogták az ajtót felgyújtó 56 éves férfit. Kiss Balázs ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában, a 72 kilogrammosok között Fritsch Róbert bronzérmet nyert a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - Paksi FC 2:9; MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1:2; Budapest Honvéd - Mezőkövesd Zsóry FC 2:2 Beadta lemondását Csizmadia Csaba, a labdarúgó NB I-ben sereghajtó Budafoki MTE vezetőedzője, amelyet a klub elfogadott. A Sopron hazai pályán 80:57-te legyőzte a Szekszárdot a női kosárlabda NB I döntőjének első mérkőzésén. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Dunaújvárosi Kohász KA 35:26; Motherson Mosonmagyaróvári KC - Kisvárda Master Good SE 27:19 Férfi kézilabda NB I: Orosházi FKSE-Linamar - Ceglédi KKSE 25:23; HE-DO B.Braun Gyöngyös - MOL-Pick Szeged 27:31; Grundfos Tatabánya KC - Veszprémi KKFT 27:19; Balatonfüredi KSE - Csurgói KK 26:26; SBS-Eger - Budakalász 25:25