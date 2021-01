Az operatív törzs online sajtótájékoztatója - ÉLŐBEN a Hír TV műsorán

875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 352 703-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 409 főre emelkedett. A kormány következetes döntéseinek köszönhető, hogy Magyarország túl van a járvány második hullámának csúcsán - jelentette ki a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hozzátette: sok európai ország hirtelen, azonnali intézkedéseket hozott, ezzel szemben Magyarország a racionális döntései miatt tudott biztonságosabb szakaszba lépni. A kínai vakcina elleni kampány helyett Jávor Benedeknek a brüsszeli beszerzés felgyorsításával kellene foglalkoznia - így reagált a Fidesz a Párbeszéd uniós tanácsadójának szavaira. A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának gyártási folyamata biztonságos - nyilatkozta az M1-nek Pekingből Lukács Ferenc, az OGYÉI hatósági ellenőrzési főosztályának vezetője. Karácsonyék elszúrták a reklámtendert, súlyos milliárdokat bukik Budapest - erről ír a Mandiner. A lap szerint a főpolgármester korábban megakadályozta a budapesti tömegközlekedés reklámhelyeinek kiszervezését, most pedig már hiába egyezne bele, hogy egy francia hátterű cég ajánlata nyerjen, azt a világjárvány miatt már nem érdekli a koncesszió. A kormány 2021-ben is százmilliárdokat biztosít a főváros működésére és fejlesztésére. Budapest „egyértelműen kivételes elbánásban részesül” a települések között – hangsúlyozta Fürjes Balázs államtitkár. A Nemzeti digitalizációs stratégia jövőképe az, hogy Magyarország a digitalizáció terén az európai országok rangsorában 2030-ra a legjobb tíz ország között szerepeljen - jelentette ki Solymár Károly Balázs államtitkár a Magyar Nemzetnek. A Magyar Rektori Konferencia egyik legfontosabb feladata jelenleg a bolognai egyezmény revíziója - jelentette ki a Magyar Hírlapnak adott, interjúban Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, akit nyáron az MRK társelnökévé választottak. Ötmilliárd forintos pályázat indul hazai élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak támogatására - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. ITM: Idén is folytatódik az építőipar technológiai korszerűsítésére és hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program, amelyben az ágazatban tevékenykedő mikro-, kis-, és közepes vállalkozások vehetnek részt. Az igazságügyi miniszter összehívta a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését a tech cégek „rendszerszintű visszaélései” miatt. Varga Judit a Facebookon azt írta: az „árnyék tiltás” vagy „shadowban” azt jelenti, hogy a közösségimédia-szolgáltatók titokban, politikai céllal úgy korlátozzák egy felhasználói profil láthatóságát, elérését, hogy „arról mi ne tudjunk”. A világban 95 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 52,2 millióan meggyógyultak. Újra megkezdődött a tanítás a szerbiai általános és középiskolákban, a diákok egy hétig a tantermekben tanulnak, egy hétig pedig virtuális oktatásban vesznek részt. Szlovákiában újabb országos tesztelés kezdődik, egyúttal az eddigieknél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Oroszországban megkezdődött a tömeges lakossági védőoltási kampány a Covid-19 ellen. A brit kormány átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba. Mától csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba. Tucatnyi elnöki rendeletet tervez aláírni már beiktatása napján Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök, hogy visszafordítsa Donald Trump távozó elnök legvitatottabb intézkedéseit, és lépéseket tesz a koronavírus-járvány kezelésére is. A Moszkvába hazatérésekor őrizetbe vett Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását követelték európai vezetők és Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnök leendő tanácsadója is. A nemzetközi jog és az orosz jogrend tiszteletben tartására szólította fel Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vételének külföldi bírálóit Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Lengyelország kezdeményezte, hogy az ENSZ tűzze sürgősen napirendre Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatásának ügyét - közölte Piotr Wawrzyk lengyel külügyminiszter-helyettes. Ivóvíz és élelem nélkül várakozott Guatemala keleti részén több ezer olyan hondurasi bevándorló, aki az Egyesült Államokba szeretne eljutni. Kétszáztizenegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. A Budapesti Közlekedési Központ menetjegyek és bérletek nyomtatásához szükséges biztonsági hőpapír beszerzésére kiírt, „szabálytalan és bírságot eredményező” közbeszerzési eljárásának átvizsgálását szorgalmazza a budapesti Fidesz. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Uruguay 44:18 Női kézilabda BL: Odense HB (dán) - Győri Audi ETO KC 32:32 Női kézilabda Európa-liga: Fleury Loiret (francia) - Siófok KC 24:35 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - Vasas Akadémia 54:42; PEAC-Pécs - ZTE Női Kosárlabda Klub 110:47 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - HC Innsbruck 3:2 Jégkorong Erste Liga: DEAC - Gyergyói Hoki Klub 0:1