Az operatív törzs online sajtótájékoztatója - ÉLŐBEN a Hír TV műsorán

A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy a koronavírus-járvány miatti járványügyi készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A kormányfő hozzátette: könnyebb szakaszok talán lesznek az első adag vakcina után, majd az oltóanyag tömeges megérkezését követően, „de mire visszaáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd”. 2 141 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 305 130-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8 282-re emelkedett. A higiénés szabályok folyamatos betartására és az év végi ünnepek előtti biztonságos bevásárlás fontosságára hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: tudja, hogy az emberek elfáradtak a korlátozó intézkedések betartásában, de a karácsonyi időszakra jellemző, növekvő találkozásszám miatt mindenkinek még felelősségteljesebben kell viselkednie. A védőoltások már eddig is bizonyítottak, a koronavírus elleni vakcinát elsőként a Dél-pesti Centrum Kórház dolgozói kapják meg - jelentette be az országos tiszti főorvos. Kásler Miklós szerint az első időszakban mindenki megijedt, és betartotta a szabályokat, azt követően viszont az emberek egy része nem vette komolyan a járványt. „Még mindig vannak vírustagadók, akik a gondolkodás és a vélemény szabadságára hivatkoznak”. Az emberi erőforrások minisztere az új magyar egészségügyi törvényről mondta azt, „száz év múlva úgy fognak fogalmazni, hogy a magyar egészségügy előtt új jövő, új perspektíva nyílott ki”. Néhány hónap alatt akár több száz millió forintot is a családoknál hagyhatott a július óta élő legújabb illetékszabály – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Gyurcsány Ferenc akarata érvényesült, a baloldali pártelnökök bejelentették: közös listán indul a 2022-es választáson a DK, az MSZP, az LMP, a Mentumon, a Párbeszéd és a Jobbik. Egy újabb elemmel bővül az otthonteremtési program; február 1-jétől otthonfelújítási kölcsönt kínálnak azoknak, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak - jelentette be Novák Katalin miniszter a Facebookon. Miniszterelnökség: A magyar kormány a Hungary Helps Programon keresztül is védelmezi a keresztény kultúrát és közösségeket. 14,1 milliárd forint értékű kínai beruházás keretében, 330 új munkahely jön létre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: minden idők legtöbb beruházási projektjére került sor Magyarországon az idei évben. Manfred Weber megsértette a magyar népet címmel interjút közölt Orbán Viktor miniszterelnökkel a Welt am Sonntag című konzervatív német lap. Orbán Viktor a Brexitről elmondta: a britek távozásával az EU kibillent az egyensúlyból, „egyre inkább átideologizálttá” vált, így a magasabb adók, több állam, kisebb versenyképesség irányvonalát képviseli. A világon 76,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbia szigorított a határátlépési feltételeken, hétfőtől csak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel lehet beutazni az országba. A szerb állampolgárok viszont akár teszt nélkül is hazatérhetnek, ám akkor tíznapos karantén vár rájuk. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter szerint még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírustörzset, ezért volt szükség újabb szigorításokra Londonban és a környékén. Kötelező karanténszállodákba kerülnek az Egyesült Királyságból hazautazó izraeliek, külföldiek pedig be sem léphetnek Izraelbe a koronavírus szigetországban terjedő új törzse miatt. Leállt a Franciaországba tartó járműforgalom a délkelet-angliai Dover kikötőjében, mert a francia oldalon nem fogadják a teherforgalmat a Nagy-Britanniában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt. Lengyelország is felfüggeszti ma éjféltől az Egyesült Királyságból érkező utasszállító légijáratok fogadását - jelentette be a lengyel kormányszóvivő. Betiltják a négy résztvevősnél nagyobb összejöveteleket Szöulban és környékén a karácsonyi és újévi ünnepek idejére a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentették be a dél-koreai főváros hatóságai. Donald Trump amerikai elnök kampánycsapata ismét keresetet nyújtott be a szövetségi legfelsőbb bírósághoz, amitől azt reméli, hogy megfordul a november 3-i elnökválasztás eredménye, miszerint ellenfele, a demokrata párti Joe Biden győzött. Az Egyesült Államok azonnal visszavág, ha Irán a Forradalmi Gárda januárban megölt parancsnoka halálának évfordulója körül megtámadná az amerikaiak bármely létesítményét a Közel-Keleten - jelentette ki Frank McKenzie tábornok. Őrizetbe vettek a frankfurti repülőtéren egy Németországba Szíriából hazatérő kétgyermekes anyát, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagja. Kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást a rendőrség egy dunaharaszti, egy halásztelki és egy szigethalmi férfival szemben, további hét embert kábítószer birtoklásával gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Tizennégy kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök egy bolgár sofőr autójában Röszkén. Két holttestet találtak egy XVII. kerületi családi házban vasárnap este, a rendőrség emberölés miatt nyomoz - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kovács Zsófia aranyérmet szerzett ugrásban a törökországi Mersinben zajló női torna Európa-bajnokságon. Kovács Zsófia arany-, Székely Zója ezüstérmet nyert felemáskorláton a női torna Európa-bajnokságon. Vas Kata Blanka ötödik lett vasárnap a terepkerékpáros világkupa-sorozat második állomásán. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - Puskás Akadémia FC 1:0; Újpest FC - Budapest Honvéd 2:1 A magyar válogatott Kalmár Zsolt, a Dunaszerdahely csapatkapitánya lett a szlovák labdarúgó-bajnokság őszi idényének legjobb játékosa. Női kosárlabda NB I: VBW CEKK Cegléd - Ludovika-FCSM Csata 80:56