Az operatív törzs online sajtótájékoztatója - ÉLŐBEN a Hír TV műsorán

3221 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 259 588-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 160 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 6280-ra emelkedett. Mindenki, aki teheti, kérje a koronavírus elleni védőoltást – javasolta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa a Kossuth Rádióban. Néhány kattintás és a vakcinainfo.gov.hu oldalon bárki jelezheti az oltás iránti igényét - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba közölte: már készül a kormány oltási terve, a végleges terv attól is függ, hogy mely vakcinák kapnak engedélyt. Veszélyhelyzeti rendeletekkel segíti a kormány, hogy senki ne essen el a családtámogatások lehetőségétől a koronavírus-járvány miatt - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Még a hitelesség látszatára sem adott a BKV buszbérlési tenderét megnyerő kamucég - így fogalmaz a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a ciprusi offshore hátterű cég nem létező buszok alvázszámát írta be a szakmai ajánlatába, a pályázatban szereplő adatok pedig több helyen is ellentmondtak egymásnak. Nyílt levélben fordult a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyhez, mert nem kapott válaszokat a főpolgármestertől a botrányos busztender ügyével kapcsolatban. Láng Zsolt közösségi oldalán azt írta: a BKV döntéshozóinak már tavasszal feltűnt, hogy a CR-Facilites Zrt. kockázatot jelent, ennek ellenére az offshore hátterű cég nyert az eljárásban. Az illetékes kormányhivatal döntése akadályozza majd meg azoknak az önkormányzatoknak a tervét, amelyek az adóstop ellenére megpróbálják felemelni a helyi közterheket - mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a lapnak leszögezte: a kormány mindenképpen érvényt szerez az adóemelési tilalomnak. Drogbirtoklás miatt nyomoznak a kispesti szocialisták ellen - erről ír a Pestisrácok. Információik szerint a hatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a sajtóban megjelent, Lackner Csaba volt MSZP-s kispesti képviselő egy felvételen azt állította a kerületi vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. A TIMSS-teszt négy kategóriája közül egyben az európai átlagnak megfelelő, háromban viszont az európai átlagot messze meghaladó eredményt értek el a magyar tanulók közölte Maruzsa Zoltán. A koronavírus-járvány ellenére a tervek szerint halad az erre az évre kitűzött energia- és klímapolitikai célok végrehajtása - közölte Palkovics László miniszter. A magyar nemzet elszakíthatatlan és integráns része a Magyarországon őshonos tizenhárom nemzetiség - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Magyarország fair megállapodásra törekszik a közös európai klímacélok elérésében, a kormánynak ugyanakkor fontos a rezsiköltségek alacsonyan tartása - mondta Palkovics László miniszter a mandiner.hu-nak. A koronavírus-járvány hatására felgyorsultak azok a változások, amelyek egy új világrend kialakulásának irányába mutatnak - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban tárgyalt Mateusz Morawiecki kormányfővel, valamint a lengyel kormánypárt elnökével, Jaroslaw Kaczynskivel. Magyarországnak és Lengyelországnak jó esélye van a győzelemre az EU-s költségvetési vitában, a közösségi források kifizetéséhez fűzött jogállamisági feltételrendszer ügyében, ha a következő napokban jó irányba haladnak a dolgok - mondta Orbán Viktor. Lengyelország és Magyarország az európai uniós tárgyalásokon ragaszkodik a költségvetési és a jogállamisági témák szétválasztásához - hangsúlyozta Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Magyarország az Európai Unió stratégiai partnerének tekinti Törökországot, mert Európa szomszédjai közül a legerősebb gazdasággal rendelkezik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Anadolu török állami hírügynökségnek. Több mint 68 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,556 millió a halálos áldozatok száma a világon. Montenegróban egy órával meghosszabbították az éjszakai kijárási tilalmat, emellett a vendéglátóhelyek 18 óráig, az élelmiszerüzletek pedig 20 óráig tarthatnak csak nyitva a kormány legújabb járványmegelőzési intézkedéseinek értelmében. Bajorország után egy újabb német tartományban, Szászországban is megszigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat a helyi kormány döntése szerint. Olaszországban a kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítését mérlegeli a közelgő év végi ünnepek alatt, miközben a halálos áldozatok napi száma ismét 600 fölé emelkedett. Svédországban karácsonykor is legfeljebb csak nyolc ember gyűlhet össze, mivel a koronavírus-járvány élénkül - jelentette be Stefan Lovfen miniszterelnök. Izraelben a kormány jogi nehézségekre hivatkozva visszavonta az éjszakai korlátozásokat, de engedélyezte a nem kiemelten fertőzött településeken található plázák megnyitását, és megérkezett az első oltóanyag-szállítmány. Első ízben afro-amerikai védelmi minisztere lehet az Egyesült Államoknak: Joe Biden várható amerikai elnök bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére. Oroszországban idén 41 terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok az előkészítési fázisban - jelentette ki Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója. Lezuhant egy helikopter tegnap este Franciaországban, az Alpokban. Fedélzetén hat ember volt, akiket keresnek. Az Európai Unió keleti határain nemrégiben végzett összehangolt művelet keretében nagy mennyiségű csempész- és lopott árut foglaltak le, továbbá mintegy száz illegális bevándorlót és több embercsempészt fogtak el - közölte a Frontex. 38 határsértőt találtak a rendőrök egy török és egy bolgár kamionban a nagylaki közúti határátkelőhelyen. Idén már több mint 39 100 határsértőt fogtak el vagy fordítottak vissza a magyar határon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Labdarúgó Bajnokok Ligája: Dinamo Kijev - Ferencváros 1:0 A magyar női kézilabda-válogatott 28:24-re kikapott a világbajnok Hollandiától a dániai Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így a C csoport harmadik helyén végzett, és nem visz magával pontot a középdöntőbe. Férfi kézilabda Európa-liga: Grundfos Tatabánya KC - GOG (dán) 32:35 Koronavírusos megbetegedések miatt elhalasztják a csütörtökre kiírt Barcelona - Telekom Veszprém rangadót a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.