Az operatív törzs online sajtótájékoztatója - ÉLŐBEN a Hír TV műsorán

927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 22 127-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg, így a halottak száma 718 főre emelkedett, 4945-en pedig már meggyógyultak. Ha a baloldal nem segíti a járvány elleni védekezést, akkor legalább ne hátráltassa - jelentette ki a kormányszóvivő a köztelevízióban. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: az ellenzék most is álhírekkel támadja a kormány munkáját, baloldali médiumokban ugyanis az jelent meg, hogy nincs elég lélegeztetőgép. Készen áll a magyar egészségügy a növekvő betegszámmal együtt járó feladatok ellátására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kórházi ellátás tárgyi és személyi feltételei is biztosítottak a koronavírusos betegek ellátására: van elég kórházi ágy, és a szakszemélyzet létszáma is megfelelő - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere az „Életközelben" című videóban. Megjelent a koronavírus a Színművészeti Egyetemet blokád alatt tartók között is. A tiltakozók azonban egyelőre nem közölték, hogy az elkülönítés mellett milyen biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy megfékezzék a betegség terjedését. Nem vennék fel Bíró Lászlót a Momentumba– ezt a párt elnöke jelentette ki az InfoRádióban. Fekete-Győr András ugyanakkor azt mondta: békejobbot nyújtanak mindazoknak, akik a múltban hibáztak, mert úgy gondolja, hogy mindenkinek jár egy második esély. Jövő tavasszal érdemes arról dönteni, hogy szükség lesz-e 2021 második felében a koronavírus-járvány miatti hiteltörlesztési szünet fenntartására a célzott csoportokban - mondta Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó a Magyar Nemzetnek. Ősszel is folytatni kell a gazdaságvédelmi intézkedéseket, a kiemelt ágazatok védelmét, azt a költségvetés továbbra is jelentős forrásokkal támogatja majd - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter az 58. Közgazdász vándorgyűlésen. Új kancellárok két élvonalbéli egyetemen - Palkovics László innovációs és technológiai miniszter javaslatára 2020. október 1-jétől Pavlik Lívia a Semmelweis Egyetemen, Decsi István pedig a Pécsi Tudományegyetemen látja el a kancellári feladatokat. Soros György egyik megbízható embere szerint a civileknek közvetlenül Brüsszeltől kell pénzt kapniuk - írja a Magyar Nemzet. Az amerikai milliárdos migrációs tervét végrehajtó Gerald Kanus ismét szankciókat sürgetett Magyarországgal szemben, mert szerinte hazánkban sérül a jogállamiság. A szardíniai Arbatax kikötőjében ért partot az Alan Kurdi hajó százhuszonöt migránssal a fedélzetén - közölte az olasz belügyi tárca. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség mintegy kétszáz polgármesteri tisztség elnyerésére számít a vasárnap tartandó romániai önkormányzati választásokon. Már 32,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 981 ezer, a gyógyultaké pedig 22,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Nincs szükség további korlátozó intézkedések vagy szükségállapot bevezetésére Szerbiában - nyilatkozta Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet szerbiai irodájának vezetője a helyi közszolgálati televíziónak. Bulgáriában 290-nel nőtt az elmúlt napon a koronavírussal fertőzöttek száma, ami 130-al meghaladja az előző napi esetszámot, és két hónapos rekordot jelent - közölte péntekre virradóra honlapján az egészségügyi minisztérium. Az osztrák kormány betiltotta a bulizást a sípályáknál a következő téli szezonban, Tirol tartomány vezetője pedig sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az egyik síterepen korábban sokan elkapták a koronavírust. Ismét kötelezővé tették a köztéri maszkviselést az olaszországi Campania tartományban, miközben országosan tovább emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma. Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzés napi esetszáma Franciaországban: az elmúlt 24 órában 16 096 új esetet regisztráltak. Heves tiltakozást váltott ki Franciaországban ellenzéki politikusok és városvezetők részéről, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére a kormány előző este újabb korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a nagyvárosokban. Újabb napi csúcsot ért el, 2500 fölé emelkedett csütörtökön az egy nap alatt igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Hollandiában. A koronavírus miatti járványhelyzetet kordában kell tartani Oroszországban, mert nem lenne jó visszatérni a tavasszal bevezetett korlátozó intézkedésekhez - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Meghaladta a 25 ezret Iránban a koronavírus-járványban elhunytak száma. Libanonban az elmúlt 24 órában 1027 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, ez a legmagasabb szint a pandémia kitörése óta a közel-keleti országban. Csökken Indiában az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, már ötödik napja 90 ezer alatt maradt. Péntek reggel az ország egészségügyi minisztériuma 86 052 új esetet jelentett az elmúlt 24 órából. Az Egyesült Államok négy tagállamában megugrott az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma. Wisconsinban, Dél-Dakotában, Montanában és Utah államban regisztráltak egy nap alatt sok új fertőzöttet. Argentínában 13 467 új koronavírusos esetet regisztráltak az egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában, ami napi rekordot jelent a járvány kezdete óta. António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet Biztonsági Tanácsában azt mondta, hogy a legrosszabbtól tart, ha a világ ugyanazzal a megosztottsággal és zűrzavarral kezeli a klímaváltozás elleni harcot, mint a koronavírus-járványt. Bocsánatot kért Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a dél-koreai néptől, miután északi katonák a héten agyonlőttek egy dél-koreai tisztségviselőt, aki északi vizekre tévedt - közölte a szöuli nemzetbiztonsági hivatal vezetője. A bíróság jogerősen 1 év 4 hónap és 1 év 5 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt két olasz állampolgárt embercsempészés miatt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Másfél kilométeren keresztül vonszolt magával egy villamos egy férfit, aki a jármű alá esett, amikor két szerelvény között megpróbált átmászni - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Bajnokok Ligája-győztes Bayern München nyerte a labdarúgó Európai Szuperkupát, miután hosszabbítás után 2:1-re legyőzte az Európa-ligában címvédő Sevillát a budapesti Puskás Arénában. A Fehérvár FC hazai pályán gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-1-re legyőzte a francia Reims csapatát, így továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójából. Férfi kézilabda BL: Telekom Veszprém-PPD Zagreb (horvát) 37:25 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Orosházi FKSE-Linamar 36:18