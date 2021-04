Az Operatív Törzs online sajtótájékoztatója

Szombattól éjfélre módosul a kijárási tilalom, a boltok és vendéglátóipari egységek pedig este 11-ig lehetnek nyitva - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények. 2365 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 779 348 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 540 főre emelkedett. Már 3 millió 913 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 880 ezren a második oltást is megkapták. Mostantól már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet regisztrálni az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A 16-18 évesek oltása május 10. után kezdődik majd Pfizer-vakcinával - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Rendkívüli oltási akció lesz ma: a Sinopharm mellett az oltásra regisztráltak a Pfizer vakcinájára is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra az Országos Oltási Munkacsoport döntése értelmében - értesült az Origo. Tartós védettség csak két oltás után alakul ki - közölte Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Egészen elképesztő, bizarr tünetekkel találkozni azok között a betegek között, akik poszt-Covid szindrómával kerülnek kórházba – mondta Zacher Gábor Magyarország élőben extra című műsorunkban. Látásromlást, hallásvesztést, szívizomgyulladást eredményezhet a betegség, sőt kísérő jelenség lehet a pszichés állapot megváltozása is - figyelmeztette a toxikológus azokat, akik még mindig úgy gondolják, hogy nem kérnek a koronavírus elleni oltásból. A védettségi igazolvány a legtöbb helyen kötelező belépő lesz, és nagyban fogja korlátozni, hogy egy adott helyre kik mehetnek be - mondta Szentkirályi Alexandra Magyarország élőben című műsorunkban. A kormányszóvivő közölte, pénteken elérhetjük a 4 millió beoltottat, és szombattól léphetnek életbe az új szabályozások. Továbbra is fontos fenntartani a járványügyi készültséget, amely őszig megadja a kormánynak azt a felhatalmazást, hogy hatékony és gyors döntéshozatallal tudjon lépni – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Minden készen áll ahhoz, hogy hétfőn elkezdődjenek az érettségi vizsgák, a kormány döntése értelmében néhány kivétellel csak írásbeli vizsgák lesznek az egészségügyi óvintézkedések betartásával - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. A kormány célja, hogy az áldozatsegítő központok 2025-re országos hálózatot alkossanak - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, amely kötelezi az internetes platformok üzemeltetőit, hogy a terrorista propagandát felfedezésüktől számítva egy órán belül töröljék. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője mérföldkőnek nevezte a rendelet elfogadását a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadta a koronavírus elleni beoltottságot igazoló dokumentumról kezdődő tárgyalásokra vonatkozó álláspontját. A képviselők leszögezték, hogy a járvány ideje alatt használni tervezett igazolványnak megkülönböztetés nélkül kell biztosítania a szabad mozgást Európában. A világon 150,1 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 87,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kína ötvenezer adag Sinopharm oltóanyagot adományozott a koronavírus ellen Bosznia-Hercegovinának. Olaszországban meghaladta a 120 ezret a koronavírus-járvány halottainak szám. Franciaországban május 19-én a vendéglátóhelyek teraszainak és a kulturális intézmények újranyitásával kezdődik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása - jelentette be Emmanuel Macron államfő. New York városa azt tervezi, hogy több mint egy évvel a koronavírus miatti bezárások és korlátozások elrendelése után, július 1-jén „teljesen újranyílik” - jelentette ki Bill de Blasio polgármester az MSNBC amerikai televíziónak adott interjújában. Oroszország nem hagyja válasz nélkül Csehország és Bulgária alaptalan és provokatív vádjait - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Csehország április 17-én azzal vádolta meg Oroszországot, hogy szakszolgálatai felelősek a vrbeticei hadianyagraktárban 2014-ben bekövetkezett robbanásokért, majd kiutasított 18 orosz diplomatát. Bulgária főügyészsége hat orosz állampolgárt gyanúsít azzal, hogy 2011 és 2020 között négy robbanást szervezett meg az ország fegyvergyáraiban. Megzavarta egy amerikai hadihajó a kínai haditengerészet Tajvan közelében és a Dél-kínai tengeren végzett gyakorlatát - közölte a kínai védelmi minisztérium szóvivője. A NATO megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból - közölte az észak-atlanti katonai szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel. Vádat emelt az ügyészség hat emberrel szemben egy választás rendje elleni és költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Meghalt egy idős asszony, akit egy quados gázolt el Zalaszentgrót zalakoppányi településrészén - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A katasztrófavédelem kéményseprői szombaton kezdik a budapesti kémények ellenőrzését. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3200 köbméter, 650 tonna út menti illegális hulladékot gyűjtött össze tavaszi hulladékgyűjtési kampányában április 12. és 16. között. Női kézilabda NB I: Motherson Mosonmagyaróvári KC - Érd 28:24 Férfi vízilabda ob I: Szolnoki Dózsa - FTC-Telekom Waterpolo 7:11 Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK - Újpest FC 0:0; MTK Budapest - MOL Fehérvár FC 1:3 A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy készül, hogy a MOL Magyar Kupa hétfői döntőjében már lehetnek nézők a Puskás Aréna lelátóján.