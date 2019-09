Az önkormányzati választáson nincs külképviseleti szavazás

Kövér László szerint olyan világot élünk, amelyben szükség van arra, hogy a nemzedékek szövetséget kössenek egymással, meg kell erősíteni a nagyszülőket is magukba foglaló, tágabb értelemben vett családokat. A társadalom családokért vállalt felelősségének fontosságát hangsúlyozták egyházak és családszervezetek képviselői a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. A családok ügye nem lehet a politikai korrektség rabja, és nincs ok az óvatoskodásra a családok ügyében a kommunikáció terén - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese. Dömötör Csaba szerint a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt kell helyezni, és minden élethelyzetet figyelembe kell venni. Sok a tennivaló még, de már vannak pozitív eredmények a magyar családtámogatási intézkedéseknek köszönhetően. A családok támogatása, megerősítése nem csak az anyagiakról szól, a gyermekvállalás, a családalapítás pedig érték- és kulturális kérdés - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormányzat célja, hogy a magyar fiatalok jobb és versenyképesebb egyetemeken tanulhassanak és értékes diplomát szerezzenek, amivel megállják majd a helyüket az életben és a munkaerőpiacon - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország gazdasági teljesítménye teszi lehetővé a felsőoktatási ökoszisztéma továbbfejlesztését - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Semmelweis Egyetem jubileumi, 250. tanévének megnyitóján. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, ellenzéki főpolgármester-jelöltet, hogy tárja fel az egész kerületi parkolási botrányt. Karácsony Gergelynek június 13 óta felhatalmazása van arra, hogy az általa vezetett kerületben díjmentesen parkolhassanak az ott élők, de arra is alkalmatlan, hogy egy érvényes képviselő testületi döntést végrehajtson - közölte Zsigmond Barna Pál. Összegyűjtötte a főpolgármester-jelöltséghez szükséges ajánlásokat Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület jelöltje. Fontos, hogy tudják az emberek, Tarlós István Európa egyik legjobb várospolitikusa míg a kihívói egy sokkal gyengébb minőséget képviselnek - mondta a Fidelitas elnöke a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Böröcz László közölte: a negatív plakátkampányra azért volt szükség, mert Karácsony Gergely, Puzsér Róbert és Berki Krisztián megnyilvánulásai annyira kínosak, hogy fel akarták rá hívni a figyelmet. Vidéken is megkezdődött a rezsiutalványok kézbesítése. Fónagy János közölte: a kormány számára mindig is fontos volt a nyugdíjasok megbecsülése, ezért részesültek ők is a gazdasági növekedésből. Az államtitkár szerint Gyurcsányéknak és a szocialistáknak lett volna lehetőségük csökkenteni a közműdíjakat, ehhez képest 2010 előtt Magyarországon számtalanszor emelték az árakat. Elégedettek a húzóágazatnak számító turizmus szolgáltatói az idei nyár mérlegével. Nyilvántartásba vette az első országos nemzetiségi listákat a Nemzeti Választási Bizottság. Októberben nem lesznek önálló nemzetiségi szavazókörök, vagyis a nemzetiségi választópolgárok ugyanabban a szavazókörben voksolhatnak nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, mint ahol a polgármesterre és a képviselőkre. KSH: Júliusban 12 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Minden várakozást felülmúlt a magyar ipari termelés kétszámjegyű júliusi növekedése - kommentálták az elemzők az előzetes adatokat. A magyar gazdaság a rekordok időszakát éli, az európai uniós tagországok közül a leggyorsabb növekedési ütem Magyarországé - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához. Jelentősen romlott a német lakosság szubjektív biztonságérzete a korábbi években megszokotthoz képest - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egyre többen vesznek e-matricát és fizetnek e-útdíjat online - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Géczi János kapja a balatonfüredi Salvatore Quasimodo költőverseny fődíját. A keresztényüldözésről, a keleti és nyugati keresztény egyházak együttműködéséről és az orosz ortodox egyház magyarországi munkájáról is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Hilarion volokalamszki metropolita megbeszélésén a Karmelita kolostorban. Magyarország és Bulgária európai szinten is kimagasló mértékben támogatja a családokat, szemben a migrációval - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és a külügyminiszter, miután Budapesten fogadta Marijana Nikolova bolgár miniszterelnök-helyettest. Frans Timmermans Libe bizottságban tartott nyitó beszéde azt mutatja, hogy Brüsszelben tovább folytatódik a bevándorlás párti és az azt ellenző erők küzdelme - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorába Bakondi György közölte: indokolt az illegális bevándorlás miatti válsághelyzet meghosszabbítása hazánkban, hiszen az év első 8 hónapjában az érkezők száma meghaladta a 7300-t. A német szövetségi kormány aggodalommal figyeli, hogy ismét egyre több csónak érkezik migránsokkal a török partokról Görögországba - közölte Martina Fietz német kormányszóvivő-helyettes. A belgiumi repülőtereken az előző évhez képest tavaly mintegy kétszeresére nőtt az embercsempészettel összefüggő bűncselekmények száma - közölte a La Libre Belgique című lap. A brit parlament felsőháza jóváhagyta annak a törvénynek az életbe léptetését, amely elvben lehetetlenné teszi, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. Az ellenzéki brit Munkáspárt nem fogja támogatni a hétfői szavazáson Boris Johnson konzervatív brit kormányfő indítványát előrehozott választások kiírására - közölte a párt egy névtelenséget kérő forrása. A londoni felsőbíróság elutasította azt a keresetet, amelynek beterjesztői szerint törvénysértő a brit parlament ülésszakának felfüggesztése. Boris Johnson brit kormányfő a lemondás gondolatát egyelőre megfontolni sem hajlandó - derült ki a kormányfő skóciai látogatásán elhangzott újságírói kérdésre adott válaszából. A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. Elektromos sokkolóval támadta meg Ella Pamfilovát, az orosz Központi Választási Bizottság elnökét Moszkva környéki otthonában egy maszkot viselő behatoló - a házból semmi sem tűnt el. Amazónia védelmére megállapodást kötött a térség hét országa. Eszerint megelőzendő az idei nyáron történt hatalmas erdőtüzeket, összehangolják katasztrófavédelmi tevékenységüket és a műholdas megfigyelést. Megszűnt a távközlési kapcsolat a Csandraján-2 indiai holdszonda holdra szálló egységével. Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében. A rendőrség 101 tő cannabist talált egy becskei ház udvarán. Kovács Sarolta a 13. helyen végzett a hagyományos versenyben a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon - a magyar női csapat ötödik lett. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Szent István SE 33:22; FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 30:22, Motherson-Mosonmagyaróvár - Váci NKSE 28:29 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Sport36-Komló 37:21; Váci KSE - FTC-HungaroControl 21:24 Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - UVSE 18:9 Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzésén.