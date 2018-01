Az önkormányzat is a Magyar Közlönyből tájékozódik a gyermekvárosról

A fóti városvezetés is csak a kormányrendeletekből kap tájékoztatást arról, mit is tervez a kabinet a város területén működő gyermekvárossal és az ahhoz kapcsolódó területtel, kastélyparkkal. „Nem tudni, az önkormányzatnak lesz-e egyáltalán feladata a projektben” – mondta a Hír TV online megkeresésére Merkwart Krisztián. A Jobbik fóti önkormányzati képviselője emlékeztetett, hogy legutóbb december végén jelent meg egy határozat a Károlyi István Gyermekközpontról a Magyar Közlönyben. Ebben az állt, hogy az ott működő gyermekvédelmi intézményeket Aszódra, Kalocsára, Budapestre, Hévízgyörkre és Zalaegerszegre helyezik át. Arról már korábban is szó volt, hogy a Fóton elhelyezett kísérő nélküli kiskorú menekülteket az aszódi javítóintézet területén kialakított intézménybe helyeznék, ám erről a szóban forgó határozat nem tesz említést – mondta Merkwart.

A politikus szerint így, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt üggyé nyilvánította a gyermekváros bezárását, joggal lehet attól tartani, hogy előbb-utóbb megjelennek a fideszes oligarchák a kastélypark körül. Korábban valóban felröppentek olyan hírek, hogy Mészáros Lőrinchez kerülhet a Károlyi-kastély, „én pedig eddig semmi olyat nem tapasztaltam, ami ezt cáfolná” – tette hozzá a jobbikos képviselő. Ugyanakkor megítélése szerint hiába lett kiemelten fontos ügy a fóti, fél év alatt biztosan nem fogják tudni megoldani a költöztetést.

Az alpolgármester nem aggódik

Az ügy kapcsán kerestük a fideszes alpolgármestert is. Németh József megerősítette, hogy tájékoztatást nem kapnak, és csupán a kormányrendeletekből tudják, hogy mit tervez a kabinet Fóton. Úgy tudja, nincsenek veszélyben a területen működő intézmények: a népművészeti szakközépiskola kiköltöztetéséről is várják a kormányhatározatot, kijelölt határidő egyelőre nincs. A Fóti Waldorf Iskola már tavaly vásárolt egy ingatlant a városban, ahová ki fog költözni, illetve a Károlyi István Gyermekközpontban működő óvoda is új épületbe költözhet, ezt a kormány is támogatni fogja Németh József szerint. Továbbá leszögezte: a gyermekváros mindig is a várostól „különállóbb” terület volt, „még az irányítószáma is más”, azért a fideszes városvezető megjegyezte, hogy nekik pont ezért lenne némi közük a döntésekhez.

Németh József Merkwarttal ellentétben már tényként állította: a Gyermekközpontban élő, kísérő nélkül érkezett menekült gyermekek Aszódra kerülnek, a speciális gyermekotthonban ellátottak pedig Kalocsára, Budapestre, Hévízgyörkre és Zalaegerszegre. Ennek kapcsán az alpolgármester megjegyezte, hogy ma nagyjából 80 gyermek él ezekben az intézményekben.

Kubatov és a Fidesz korábban tagadott

„Aszódon a kiskorú, kísérő nélküli menekültek idetelepítésről, betelepítéséről nincs szó, nem volt, nem lesz, és nincs is napirenden” – nyilatkozta a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vécsey László októberben, egy aszódi menekültellenes lakossági fórum előtt. Hozzá csatlakozva tagadta a fórumon Kubatov Gábor pártigazgató is, hogy Fótról Aszódra költöztetnék át a kísérő nélkül érkező menekült gyerekeket: „Nincs ilyen előterjesztés a kormány részéről, csak megerősíteni tudom Laci szavait.”

Ki mit beszél Tuzsonnal?

A térség fideszes képviselője, Tuzson Bence állítólag azt is megígérte a városvezetésnek, hogy nem költöztetnek ki egyetlen olyan korábbi dolgozót sem, aki szolgálati lakásban él a központ területén. „A szerződésekben ugyanakkor benne van, hogy ezek nem öröklakások, és az itt élő, korábbi dolgozók építési telket is kaptak Fóton, ezeken pedig a családjuk építkezett, szóval mindenkinek van hova mennie” – mondta Németh József.

Tuzson Bence kormányzati kommunikációs államtitkár Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Erre reagálva Merkwart Krisztián elmondta, a képviselő hivatalosan semmiről nem tájékoztatta az önkormányzati képviselőket, „legalábbis az ellenzékieket biztosan nem”. Sőt, bár a helyi országgyűlési képviselőt minden testületi ülésre meghívják, eddig egyszer ment el Fótra, 2014-es megválasztásakor.

Arról pedig keringenek pletykák, hogy a helyi fideszesek rendszeresen tárgyalnak Tuzson Bencével, de Merkwart Krisztián szerint nem tudni, hogy „a háttérben ki és mit beszél Tuzsonnal, ezekből a beszélgetésekből a város semmit nem profitált eddig”. A jobbikos szerint Fóton sok kormánypárti politikus arra alapoz, hogy ígéreteket kap a felsőbb fideszes körökből, „ezekkel tele lehet kiabálni a várost, és végül nem történik semmi”.

A Károlyi család sem tudott semmiről

Még tavaly márciusban közölt hosszú interjút Károlyi László gróffal a Magyar Nemzet, akit a kastélyparkról kérdeztek: „feleségemmel közösen vetettük fel a Miniszterelnökségnél, hogy szeretnénk megmenteni a Károlyi-hagyatékot és -kastélyt. Akkor azt válaszolták, hogy kapunk ehhez segítséget, de a pontos részletekbe nem avattak be minket.”

Károlyi László gróf múzeumot tervez a kastélyban, ahol a székely és a csángó hagyományokat is bemutatnák Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A gróf szerint ők is csak a sajtóból értesültek arról, hogy a kormányzat kiüríti a gyermekvárost, és leszögezte: nem ők kérték a kiürítést. Károlyi és felesége az elmúlt évtizedekben rendszeresen támogatta az árvákat, több alapítványon keresztül is segítettek rajtuk. Állítása szerint amikor a gyerekek sorsáról érdeklődött, mindenhonnan azt az ígéretet kapta, hogy megfelelő körülmények közé kerülnek majd. A gróf azt is leszögezte: nem kerül Mészáros Lőrinchez a kastély.

Czibere Károly szociális államtitkár még tavaly januárban jelentette be, hogy 2018 közepére bezár a Károlyi István Gyermekközpont. A lépést az indokolta, hogy megszüntessék a nagy, zsúfolt, korszerűtlen gyermekotthonokat, és kisebb lakásotthonok váltsák fel őket. „A gyermekvédelmi szolgáltatást 2018 közepén Fót befejezi, mert szeretnénk a gyermekeknek valódi befogadást és valódi életkezdési esélyt biztosítani. Emellett persze fontos azt hangsúlyozni, hogy idén hatvan éve indult a gyermekváros, fontos hangsúlyozni, hogy számos gyermek fordult meg, számos szakember segítette őket. Nagyon sokszor heroikus, megfeszített, hősies munkát végeztek, köszönet illeti őket, és köszönet illeti azokat is, akik figyelemmel és adományokkal kísérték a gyermekvárosban folyó munkát” – jelentette ki Czibere Károly. Bár az otthon jövőbeni funkciója egyelőre még nem ismeretes, a kormány döntése szerint az épületet félmilliárd forintból renoválják majd, és kastélyként működik tovább.