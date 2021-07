Az olimpiai pályázattal is pénzt keresett volna Cseh Katalin - erről írt a Demokrata. A lap megdöbbentő részletekre bukkant a Cseh család cégének 68 millió forintos uniós pályázata kapcsán. A Demokrata arról számolt be, hogy a politikus által vezetett cég egy olyan projekttel jelentkezett támogatásért, ami szerintük a magyar olimpiai pályázat sikerességében is segítséget nyújthat. A pályázatot még Cseh Katalin ügyvezetése idején, az ő aláírásával nyújtották be. A portál arra is felhívta a figyelmet: a Momentumos politikus korábban aktív részese és vezéralakja volt az olimpiaellenes aláírásgyűjtésnek.