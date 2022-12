Az oktatás helyzetét bírálja a baloldal

Megosztás itt:

Barkóczi Balázs, a DK szóvivője a minap az ATV műsorában arról beszélt, hogy szerinte a kormányzat uniós források nélkül nem emeli a pedagógusok bérét.

Ugyanakkor már januárban jelentős béremelést kapnak a pedagógusok, az uniós források megérkezése előtt. Rétvári Bence december közepén beszélt arról, hogy a kormány elkötelezett a kormány elkötelezett a pedagógusbér-emelés mellett így három év alatt 75 százalékkal növeli a tanárok juttatását.

A Magyar Nemzet írta meg korábban, hogy a kormány béremelési programjában így jövőre 21, utána 25, majd 29 százalék emelést kapnak a tanárok. A bérük pedig így 770 ezer forintra nő.

A kormány álláspontja azonban továbbra is az, hogy a pedagógusok megbecsültségét is növelni kell. Ennek érdekében konzultáltak a pedagógusokkal is, és kérdőíveken keresztül kérték ki a szülők véleményét a gyerekek helyzetéről.