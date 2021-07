Az NVB öt népszavazási kezdeményezés hitelesítését tagadta meg

Orbán Viktor a Formula-1 Magyar Nagydíj hétvégéje előtt a Karmelita kolostorban tárgyalt Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével. Nyomasztónak nevezte a magyar pedofiltörvényt Sebastian Vettel Forma 1-es pilóta, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig Instagram oldalán üzent Magyarország Kormányának. Varga Judit így reagált: A magyar gyermekek védelme a magyar szülőkre tartozik és nem külföldi autóversenyzőkre. Cseh Katalin a cégvezetői múltjára hivatkozva került a Momentum elnökségébe - írja a Mandiner. Az erről szóló jegyzőkönyvet egy csalódott momentumos juttatta el a szerkesztőségbe. A kirobbant botrányban Cseh Katalin azzal védekezik, hogy politikai pályafutása előtt lemondott a cégvezetésről. A Momentum tisztújításának dokumentumából azonban kiderül, hogy akkor még a családi céget igazgatta. Az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordul a nagyobbik kormánypárt Cseh Katalin ügyében - jelentette be a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás közölte: a momentumos politikus és céghálójának ügye komoly kérdéseket vet fel, és Európai Uniós forrásokat érintő csalás gyanúja merül fel. Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak nem szabad kettős mércét alkalmaznia Cseh Katalin ügyében - hangsúlyozta Deutsch Tamás Magyarország élőben című műsorunkban. Közleményben reagált a Momentum EP-képviselője, Cseh Katalin szerint megmosolyogtató, ami történik, mert a Fidesz volt az, aki eddig mindent megtett, hogy ellehetetlenítse az uniós ellenőrzéseket. Hozzátette: áll minden vizsgálat elé. 137 milliárd forintos pályázatot hirdet a cégek kutatásainak erősítésére a kormány - közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Májusban 8,2 százalékkal nőttek a keresetek az egy évvel korábbihoz képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén nyáron 1300 egyházi táborban, zarándoklaton és hosszabb hétvégi kirándulásokon vehetnek részt a fiatalok - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. Az Európai Uniónak az a célja, hogy 2050-re balesetmentessé váljon a közlekedés, 2030-ra pedig a jelenleginek a felére csökkenjen a balesetek száma - jelentette ki Palkovics László a HUNDA budapesti tanácskozásán. 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában és elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 617 ezer, közülük 5 millió 428 ezren már a második adagot is megkapták. Európában elsőként Magyarországon már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. NNK: az alapimmunizálás kötelező lesz az egészségügyben dolgozóknak. A koronavírus-fertőzöttek száma 196,5 millió, az áldozatoké 4,19 millió világszerte. Szerb járványügyi szakértő szerint erkölcsileg kifogásolható egyes egészségügyi dolgozók vakcinaellenessége. Tüntetők bénították meg a forgalmat Pozsonyban. A rendőrségi beszámolók szerint mintegy 1500 tiltakozó követelte az egészségügyi törvény módosításának visszavonását. A japán kormány tíz nappal, augusztus 31-ig meghosszabbítja a rendkívüli járványügyi állapotot a nyári olimpiának helyet adó Tokióban, és négy másik prefektúrában is bevezeti a koronavírus-járvány rohamos terjedése miatt. Belerohant egy kávézó teraszába egy gépkocsi Párizsban. A balesetben egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az amerikai kongresszus 2,1 milliárd dollárt szavazott meg a Capitolium védelmének fokozására és az együttműködő afgánok evakuálására. A Fülöp-szigeteki elnök visszavonta az Egyesült Államokkal kötött védelmi paktum tervezett felmondását, ami immár ismét lehetővé teszi közös hadgyakorlatok megtartását. A 2006-os őszi eseményekről szóló Elk*rtuk című filmre a nemzetközi közönség is vevő lehet - írja a Magyar Nemzet. Több mint 600 millióból fejleszthetnek két oktatási intézményt Orosházán. Épül a Budapest-Balaton kerékpárút, amely Magyarország két legfontosabb turisztikai célpontját köti össze - jelezte az ITM közösségi oldalán. Augusztus 6-ától újra megnyílik a turisták előtt a Dohány utcai zsinagóga. Nem kell többet fizetni a jelenlegi díjaknál a négy betűből és három számból álló rendszámokért, amelyeket 2022 júliusától adnak majd ki az újonnan forgalomba helyezett járművekre - közölte az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Mától megváltozott forgalmi rendre kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoródon és környékén a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj idején. Hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított „rendőrtábor” a Hungaroringnél, a pálya melletti parkolóban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az idén 80 éves Magyar Kajak-Kenu szövetség pontosan 80 érmet szerzett eddig az olimpiákon, ezzel rekorder a nemzetek versenyében. Cseh László a 200 méter vegyes pénteki döntőjében elért hetedik hellyel fejezte be úszópályafutását a tokiói olimpián. Cseh edzője szerint Magyarország egyik legnagyobb sportembere búcsúzott. Milák döntős 100 méter pillangón, Szabó Szebasztián 14. lett. Telegdy Ádám ötödik lett 200 méteres hátúszásban a tokiói olimpián. A vitorlázó Érdi Mária a 13. helyen zárt összetettben. A házigazdák elleni sikerrel negyeddöntős a női vízilabda-válogatott. Márton Anita búcsúzott a súlylökés selejtezőjében. A házigazda Egyesült Államok, valamint a címvédő Mexikó csapata jutott döntőbe az Arany Kupán.