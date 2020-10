Az nem zavarta az Indexet, hogy Fekete-Győrék sem viseltek maszkot

2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 61 563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 beteg, így az elhunytak száma 1472 főre emelkedett, 16 491-en már meggyógyultak. Az Országgyűlés több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal kapcsolatos szabályokat. A Ház 50 ezer forintról 150 ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható legmagasabb bírság összegét. Nem lehet teljesen megakadályozni a koronavírus terjedését, csak lassítani lehet azt - mondta az Operatív Törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: fontos, hogy a szabályokat mindenki betartsa, a krónikus betegek konzultáljanak a kezelőorvosukkal és háziorvosukkal, javaslataikat tartsák be. A szomszédos országokban sem lassul a koronavírus-járvány - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Visszavonják a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés ülésén, mert az kormányrendeletbe ütközik, amely magasabb szintű jogszabálynak számít - tudatta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. A kormányrendelet értelmében a sál már nem elég az arc eltakarásához, mindenkinek maszkot kell hordania, amely az orrot és a szájat is teljesen eltakarja - közölte a főpolgármester. Elhagyhatta a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján létrehozott járványkórházat az a 75 éves koronavírusos nő, akinek elsőként adták be a magyar gyártású remdesivir készítményt. Rosszul lett és kórházba került csepel fideszes polgármestere koronavírus-fertőzése következtében. Borbély Lénárd közösségi oldalán jelentette be, hogy alig kapott levegőt és beszélni sem tudott, ezért mentőt kellett hívni hozzá. Túl sok lett a pozitív koronavírus-teszt egy fővárosi fenntartású újpesti idősotthonban, ezért a Főpolgármesteri Hivatal vizsgálatot rendelt el, az intézményvezető munkáját a vizsgálat lezárásig felfüggesztették. A Karácsony Gergely vezette főváros úgy döntött, hogy az általuk fenntartott két idősek otthonába nem kéri a kormány által felajánlott lélegeztetőgépeket – derül ki az Emmi közleményéből. Hivatásos őrök felügyelhetik az év végi bevásárlási roham során, hogy mindenki betartja-e a járványügyi előírásokat – írja a Magyar Nemzet. Egy szolnoki iskolát fertőtlenítettek a Magyar Honvédség katonái. Az intézményben pedagógusoknál és tanulóknál is igazolták a koronavírust. A DK hétről hétre próbál olyan statisztikákkal előjönni, amellyel hazánk eddigi teljesítményét kísérlik kicsinyíteni - mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára arra,hogy Oláh Lajos szerint a kormány rosszul reagál a járványhelyzetben. Dömötör Csaba szerint ezekkel a kijelentésekkel nem a kormány, hanem az egészségügyi dolgozók teljesítményét becsülik alá. A kormány határozottan és elkötelezetten egy identitásában erős, kikezdhetetlen magyar nemzetért dolgozik - mondta Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Egymillió munkavállaló járhat jól a parlament előtt lévő, Szép-kártyát érintő könnyítéssel - írja a Magyar Nemzet. Közel 600 millió forintos keretösszegben pályázhatnak még nulla százalékos kamatú hitelre az egészségügy, a köznevelés és a családügy területén működő mikro-, kis és középvállalkozások - közölte a Magyar Fejlesztési Bank. A kedvezményezett cégek külpiaci pozícióinak erősödésével busásan meg fognak térülni a nemzeti exportvédelmi programban nyújtott kormányzati támogatások – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Online is kitöltheti a 2021-es népszámlálás kérdőívét az, aki nem akar találkozni a számlálóbiztossal - írja a Magyar Hírlap. Kulturális sokszínűséget, a közösség döntésekbe való bevonását és átláthatóságot ígért beiktatásán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A francia termékek bojkottjával büntetik Párizst a muszlim országok. A francia kormány a lépés azonnali felfüggesztésére szólított fel. Emmanuel Macron elnök és Franciaország azután vált célponttá, hogy az államfő határozott fellépést hirdetett a radikális iszlám ellen. Pakisztánban bekérették a külügyminisztériumba a francia nagykövetet Emmanuel Macron francia elnöknek a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákkal és az iszlámmal kapcsolatos kijelentései miatt. A világon már 42,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában várhatóan tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése, de ez nem függ össze a vasárnap megtartott helyhatósági választásokkal - jelentette ki Ihor Kuzin, az ukrán közegészségügyi központ vezérigazgatója. Lakhelyelhagyási tilalmat vezet be keddtől a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Csehországban rohamosan nő a koronavírus-járványban elhunytak száma, a múlt héten 694-en haltak meg. Magyarul köszönte meg Twitter oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy Magyarország 150 lélegeztetőgépet küldött Csehországnak. Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek - mondta Angela Merkel német kancellár a Bild című lap beszámolója szerint. A koronavírus-járvány erősödése miatt ismét elhalasztják a legnagyobb német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió elnökválasztó kongresszusát. A francia kormány nem zárja ki az országos karantén újbóli elrendelését a koronavírus-járvány megfékezésére, miután az elmúlt 24 órában több mint 52 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Karantént vezettek be Litvánia területének egyötödén, a 60 helyi önkormányzatból tizenkettőben a koronavírus-fertőzöttek élesen megemelkedett száma miatt. Két héten belül elérhetik befogadóképeségük felső határát a belgiumi kórházak intenzív osztályai, ha a járvány miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma a jelenlegi ütemben növekszik - közölte a belga egészségügyi minisztérium. 290 embert vettek őrizetbe a fehéroroszországi városokban az újabb tüntetések idején - közölte a Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet. A fehérorosz ellenzék támogatására szolidaritási láncot alkottak több helyütt a fővárosban, Minszkben. A hegyi-karabahi humanitárius tűzszünet megszegésével vádolta egymást Örményország és Azerbajdzsán, nem sokkal a fegyvernyugvásra vonatkozó washingtoni bejelentést követően. Legalább 78 törökbarát milicista vesztette életét és 90 megsebesült a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott orosz légicsapásokban - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű aktivistahálózat. A kolumbiai biztonsági erők végeztek a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg nevű baloldali gerillaszervezet egyik legjelentősebb parancsnokával - közölte Ivan Duque államfő. Bejelentette választási győzelmét a legnagyobb litvániai ellenzéki párt, a jobbközép Haza Szövetség, és közölte, hogy két kisebb liberális párttal hozzálát az új kormány megalakításához. Felgyújtottak egy szavazóurnát a november 3-i amerikai választások közeledtével Bostonban, a Szövetségi Nyomozó Iroda vizsgálatot indított az ügyben. Kína szankciókkal sújtja a tajvani fegyvereladásban részt vevő amerikai cégeket - jelentette be Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő. 440 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Három férfiholttestet találtak vasárnap a Zalaszentmihály melletti horgásztónál, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében indított vizsgálatot - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberölés bűntette miatt vádat emeltek egy 28 éves férfi ellen, aki tavaly februárban elvágta nagyapja torkát egy parkoló autóban Budapesten. Jövő júniusban Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak. Labdarúgó NB I: ZTE FC - Budafoki MTE 1:3; Mezőkövesd Zsóry FC - MOL Fehérvár 1:2; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC 3:0 Minden bérlet elkelt a Ferencváros labdarúgócsapatának hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzéseire.