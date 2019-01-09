2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Az MSZP-s és a DK-s képviselő is kiviharzott a bizottsági ülésről

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2019. január 9., szerda 15:13, frissítve: szerda 16:00

Bilincset és vezetőszárat követel a DK az MTVA őreinek

Hír TVBilincset és vezetőszárat követel a DK az MTVA őreinek

A rendőrség valóban nem nyomoz az MTVA székházánál történtek miatt

MTI, Hír TVA rendőrség valóban nem nyomoz az MTVA székházánál történtek miatt

Kivonult a honvédelmi és rendészeti bizottság üléséről az MSZP és a DK képviselője. Azt kezdeményezték volna, hogy a testület hallgassa meg a belügyminisztert és az országos rendőr-főkapitányt azt MTVA-ban történt dulakodásokról, valamint a menedékkérelmet kapott volt macedón miniszterelnök Nikola Gruevszki ügyében. Ezt a testület fideszes többsége nem támogatta, így Harangozó Tamás és Vadai Ágnes inkább nem hallgatta meg a honvédség parancsnokának éves beszámolóját.

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