Az MSZP-s és a DK-s képviselő is kiviharzott a bizottsági ülésről

2019. JANUÁR 9., SZERDA
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK TARTJA AZ IDEI ELSÕ KORMÁNYINFÓT CSÜTÖRTÖKÖN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ KÉPVISELÕI MEGKAPTÁK A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A GUNDEL ÉTTEREM KÖZÖTTI SZERZÕDÉST.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERT VÁLASZTOTTA A 2018-AS ÉV EMBERÉNEK A FIGYELÕ.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AZ ÖSSZES JELENTÕS NEMZETKÖZI SZERVEZET FELFELÉ JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁG TAVALYI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK A MÉRTÉKÉT.
JOBBIK: ÉRTELMETLEN ÉS ZAVART OKOZNA AZ ÖSSZELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA.
MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA, A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉK VOLT KEDDEN MAGYARORSZÁGON - KÖZÖLTE A MAVIR.
CSÜTÖRTÖKIG PÁLYÁZHATNAK A TANODÁK A KÖLTSÉGVETÉSBEN RÖGZÍTETT 2,5 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA - KÖZÖLTE AZ EMMI.
A TESCO LEHET AZ ELSÕ CÉG, AMELY VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA A 400 ÓRÁS MUNKAIDÕKERETET - MAGYAR IDÕK.
TOROCZKAI LÁSZLÓ BOCSÁNATKÉRÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL BOTKA LÁSZLÓ SZEGEDI POLGÁRMESTERT.
A MI HAZÁNK ELNÖKE SZERINT A SZOCIALISTA POLITIKUS AZT SUGALMAZZA, HOGY A FIDESZ MEGVÁSÁROLTA A MI HAZÁNKAT.
TELJESEN MEGÚJUL BUDAPESTEN A VÖRÖSMARTY ÉS A PODMANICZKY TÉR - JELENTETTE BE SZENTGYÖRGYVÖLGYI PÉTER, AZ V. KERÜLET POLGÁRMESTERE.
PUTNOKON VESZÉLYES, BUDAPESTEN, MISKOLCON, SAJÓSZENTPÉTEREN, SZEGEDEN ÉS VÁCON KIFOGÁSOLT A LEVEGÕ MINÕSÉGE KÖZÖLTE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT.
KEDDEN A NEGYEDÓRÁS ÁTLAGTELJESÍTMÉNY 6884 MEGAWATTOS CSÚCSÉRTÉKÉVEL MEGDÕLT AZ ÁRAMFOGYASZTÁS REKORDJA MAGYARORSZÁGON.
AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN MEGHÁROMSZOROZÓDOTT AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG GYEREKEK SZÁMA KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM.
A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
FOKOZOTT LAVINAVESZÉLY MIATT A HATÓSÁGOK AZ ÖTFOKOZATÚ SKÁLÁN A NÉGYES JELZÉSÛ RIASZTÁST LÉPTETTÉK ÉLETBE A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEKBEN.
ÚJABB EMBERT TARTÓZTATTAK LE A 2015 NOVEMBERÉBEN PÁRIZSBAN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BELGIUMBAN.
KÖZÖS EP-KÉPVISELÕCSOPORTOT SZERETNE LÉTREHOZNI A FRANCIA SÁRGAMELLÉNYESEKKEL, VALAMINT LENGYEL, HORVÁT, FINN PÁRTOKKAL AZ OLASZ KORMÁNYFÕ-HELYETTES.
LENGYELORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG AZ ÚJ EURÓPAI TAVASZ HÕSEI LESZNEK, A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSOK UTÁN - MONDTA MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VARSÓBAN.
ÚJRAKEZDÕDÖTT A VITA A BRIT PARLAMENTBEN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON.
TRUMP ELNÖK ALIG KILENCPERCES ÜZENETÉBEN UGYANAKKOR ISMÉTELTEN 5,7 MILLIÁRD DOLLÁRT KÉRT A HATÁRKERÍTÉS MEGÉPÍTÉSÉRE.
AZ AMERIKAI KONGRESSZUSBAN BELPOLITIKAI VITA MIATT NEM SZAVAZTAK MEG EGY KÖZEL-KELETRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
KOMPLETT HÜLYÉNEK NEVEZTE AZ AMERIKAI TISZTSÉGVISELÕKET IRÁN VALLÁSI VEZETÕJE.
KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ MÁSODSZOR IS ELUTASÍTOTTA A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT.
KIKÖTHETNEK A MÁLTÁNÁL 49 MIGRÁNSSAL A FEDÉLZETÜKÖN VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓK.
BRAZÍLIA HIVATALOSAN IS KILÉPETT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL.
ÉLETVESZÉLYESEN MEGVERTÉK FRANK MAGNITZOT, A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMET AFD PÁRT KÉPVISELÕJÉT.
UKRAJNA MÉG NEM ÁLL KÉSZEN ARRA, HOGY CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS A NATO-HOZ - JELENTETTE KI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN.
AZ AUSZTRÁL HATÓSÁGOK KIÜRÍTETTEK TÖBB KÜLFÖLDI KONZULÁTUST ÉS NAGYKÖVETSÉGET CANBERRÁBAN, ILLETVE SYDNEYBEN, MERT GYANÚS CSOMAGOK ÉRKEZTEK.
A MADAGASZKÁRI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE SZERINT ANDRY RAJOELINA NYERTE A DECEMBERI ELNÖKVÁLASZTÁS 2. FORDULÓJÁT.
ÓNOS ESÕ MIATT 11 MEGYÉRE ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ AZ ORSZÁG NYUGATI ÉS DÉLI FELÉBEN.
HAVAS, LATYAKOS ÚTFELÜLETRE SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK AZ M1-ES, M3-AS ÉS M7-ES AUTÓPÁLYA ÉS AZ M0-S AUTÓÚT TÖBB SZAKASZÁN.
KÉT AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, LETENYE FELÉ A 40-ES KM-NÉL.
EGY KAMION, EGY KISBUSZ, EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT PÜSPÖKLADÁNY ÉS KARCAG KÖZÖTTI SZAKASZÁN, PÜSPÖKLADÁNY KÖZELÉBEN.
ÁROKBA SODRÓDOTT EGY AUTÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTE KEDDEN A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA AZT A FÉRFIT, AKI 2016-BAN FEJSZÉVEL MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT A BARANYA MEGYEI TÚRONYBAN.
FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, CÉLJA, AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.