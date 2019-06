Az MSZP kirúgott kommunikációs vezetője Bangóné patkányozását dicséri, és féregnek nevez embereket

Az elmúlt években új katonai fenyegetettségek jelentek meg a világon - mondta a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor. Hozzátette, a Közel-Keleten és Afrika északi régiójában számos instabil állam van, ezért is vezénylik ezen térségekbe a katonákat. Holnapelőtt jeligére mozgalmat indít a szocialista Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselőjelöltje. Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója szerint történelmi mélyponton van az MSZP. Megalakult a Mi Hazánk Mozgalom környezet-, természet- és állatvédelmi kabinetje - jelentette be Fülöp Erik, a párthoz tartozó független országgyűlési képviselő. Bemutatta a Momentum az ellenzéki előválasztáson induló főpolgármester-jelöltjét, Kerpel-Fronius Gábort. Puzsér Róbert nem indul a fővárosi ellenzéki előválasztáson, de folytatja kampányát a független főpolgármester-jelölt. Az LMP felmondja a támogatásról szóló szerződését Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölttel - erősítette meg a párt ügyvezetője. „Puzsér Róbert támogatásának feltétele, hogy részt vegyen az előválasztáson” - indokolta a döntést Kanász-Nagy Máté. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője viccnek nevezte, hogy Karácsony Gergely zuglói polgármester akar javaslatot tenni a kerületi és fővárosi parkolás működtetésére. A DK arra szólította fel a kormányt, hogy a nyugdíjak kiszámításakor ne csak az inflációt, hanem a bérek változását is vegye figyelembe. Azok a Gyurcsányék beszélnek a nyugdíjról, akik kormányzásuk alatt elvettek egy havi nyugdíjat, hagyták leértékelődni a nyugdíjakat, sorozatos rezsiemelésekkel és megszorításokkal keserítették meg a nyugdíjasok életét – emlékeztetett a Fidesz. Az uniós átlag alatt alakul a magyar munkanélküliség. Magyarországon a munkanélküliségi ráta tavaly 3,5 százalék volt, míg az európai uniós átlag 6,8 százalék - mondta Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletvezetője. Az elmúlt tíz évben nem készült annyi bor Európában, mint tavaly, a szakemberek az idén is jelentős mennyiségre számítanak - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Már jegyezhető a magyar állampapír plusz, az új lakossági állampapír 5 éves futamidő alatt folyamatosan emelkedő magas hozamot kínál - Varga Mihály pénzügyminiszter. Palkovics László hangsúlyozta: a jövő évi költségvetésben az eddigi 133 milliárd forinthoz képest 32 milliárd forinttal több jut innovációra és kutatásfejlesztésre. A magyar kreatív ipar elképesztően dinamikus ütemben bővül - jelentette Menczer Tamás államtitkár. A Termelés-Logistic-Centrum Kft. 10 milliárd forintból 29 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot épít a Veszprém megyei Litéren - 80 új munkahely létesül. A Mol szerdán 9 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 7 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. FruitVeB: Az átlagostól jobb kajszibarack és közepes őszibarack termés várható idén, olcsóbb lehet a termés a tavalyinál. Csaknem 5000 gyerek érkezik határon innen és túli iskolákból - Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából, Kárpátaljáról -, hogy részt vegyen a nemzeti összetartozás napjának programjain. Magyarország felkészült az energiabiztonsági kihívásokra, a jövő évtől fellépő bizonytalanságok kezelése érdekében új megoldásokra és új szállítási útvonalakra lesz szükség - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Belgrádban. Pokolgépes merényletet követtek el Szíria északnyugati részén, a török határ közelében lévő Azaz városban, egy mecset előtt - 22 ember meghalt, 18 megsebesült. Az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány ellenzéki ellenőrzésű területei elleni légicsapások beszüntetésére szólított fel az amerikai elnök. Megjelent a nyilvánosság előtt az az észak-koreai tanácsadó, akinek kivégzéséről korábban a dél-koreai sajtó beszámolt. Távozik a francia jobbközép Köztársaságiak elnöki tisztségéből Laurent Wauquiez. Halálra ítélték Bagdadban annak a - zömében francia állampolgárságú - külföldiekből álló csoportnak az utolsó két tagját is, akik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjai voltak. Megtalálhatták az India második legmagasabb hegyén eltűnt nyolc hegymászó közül ötnek a holttestét. A dél-koreai mentőcsapat tagjai is keresik az elsüllyedt Hableány turistahajó eltűnt utasait a Margit híd közelében. Felszínre hoztak egy holttestet a szerdán elsüllyedt Hableány mentési munkálatai közben - közölte a Terrorelhárítási Központ. Két forgatókönyv lehetséges a dunai hajóbaleset mentési munkálatai során - jelentette ki a Terrorelhárítási Központ főigazgatója. Hajdu János elmondta: az egyik szerint előbb a hajóban rekedt holttesteket próbálják meg felhozni búvárok, míg a másik megoldás az lehet, hogy a hajót a holtestekkel együtt emelik ki. A legfőbb ügyész a dél-koreai turistákat szállító hajó budapesti balesetét kiemelt üggyé nyilvánította. Öt szegedi kábítószer-kereskedő letartóztatását rendelte el a bíróság. Több mint 84 millió forint értékű csempészcigarettát szállított az a román kisteherautó, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei munkatársai tartóztattak fel a 86-os főúton. Vádat emelt a Dunakeszi Járási Ügyészség két férfival szemben, aki magát gázszerelőnek kiadva 151 idős embertől csalt ki pénzt. Egy felüljáróról az úttestre zuhant és a helyszínen meghalt egy férfi az M6-oson, Paks közelében. Ezen a héten az ország 216 településén, ezen belül három fővárosi kerületben, összesen 86 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás. Június 15-től indul a balatoni turisztikai szezonhoz igazodó vonatok nyári menetrendje - közölte a MÁV-Start. A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsolt lett a Puskás Akadémia labdarúgócsapatának vezetőedzője. A következő idény végéig meghosszabbította vezetőedzője, Herczeg András szerződését a DVSC labdarúgóklub. Együttműködési megállapodást kötött a magyar sportgazdaság fejlesztése érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem és a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a La Liga.