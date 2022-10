Az MSZP haláltusája a szemünk előtt zajlik

Megosztás itt:

Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre személyében olyan politikusokat sikerült társelnököknek megválasztani – érdemi kihívók hiányában –, akik több alkalommal lejáratták már magukat és pártjukat is, az utóbbi időben pedig beálltak a szankciós lépéseket támogatók táborába

– fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője a hétvégén tisztújítást tartott MSZP esélyeiről. Zila János a friss közvélemény-kutatási adatokra utalva közölte, az MSZP erősen veszített jelentőségéből.

– Az egykor utolérhetetlen erőforrásokkal rendelkező kommunista utódpárt eltékozolta örökségét, így vezetőinek személye is jóval kisebb jelentőséggel bír, mint a kétezres évek elején, amikor 2,3 millió szavazót is képesek voltak megszólítani. Az adatok azt mutatják, hogy mára az MSZP társadalmi támogatottsága beszakadt: önállóan a mandátumszerzési küszöböt sem tudnák átlépni. A szocialisták katasztrofális kormányzásuk után ellenzékben is rendkívül gyenge politikai teljesítményt nyújtottak, így mostanra a baloldalon belül is háttérbe szorultak. Mivel a baloldal vezetése már rég kicsúszott a szocialisták kezéből, az ellenzéki térfélen egy ideje egyértelműen a pártból 2011-ben távozó Gyurcsány Ferenc diktál – mondta az Alapjogokért Központ elemzője, aki szerint jelenleg egyértelműen az MSZP haláltusája tárul a szemünk elé.

– Visszatérésük, lényeges megerősödésük valószínűsége elenyésző. A párt gyengesége pedig Gyurcsány malmára hajtja a vizet, hiszen a bukott kormányfő az árnyékkormány létrehozásával éppen azon fáradozik, hogy a többi párt politikusait és erőforrásait magához vonzza. Mára a baloldali pártok szinte kivétel nélkül teljesen kiszolgáltatottá váltak a DK első számú vezetőjének – hangsúlyozta Zila János.

Az elemző kiemelte, a rossz teljesítőképesség kifelé is rossz üzenet.

Míg korábban a szocialisták a nemzetközi térben is komoly beágyazottsággal bírtak, a baloldal mostani külföldi támogatóinak teljesen lényegtelen, hogy kit szponzorálnak a nemzeti oldallal szemben. Számukra csak a politikai céljaik elérése a fontos

– mondta, hozzátéve, az MSZP a konzervatív kormány leváltására nézve rossz eszköznek bizonyult, így nem valószínű, hogy meg akarnák menteni.

Kunhalmi Ágnes közös ellenzéki EP-listát, valamint az önkormányzati választásokon baloldali összefogást szorgalmazó kijelentése az elemző szerint nem értelmezhető másként, mint hogy az MSZP felkéredzkedett a Gyurcsány-vonatra. – Önállóan nem képesek eljutni az Európai Parlamentig, és az önkormányzatokban sem képesek számottevő pozíciók megszerzésére. Már az állomás küszöbén arcra esnének, ami jól szemlélteti, hogy ki szabja majd meg a baloldali menetrendet – emelte ki Zila János.

Az elemző szerint Ujhelyi István kilépése is azt jelentette, hogy az MSZP érdemi EP-jelenlét nélkül maradhat 2024 után.

A 2026-ban esedékes választásról, amelyre az MSZP saját miniszterelnök-jelöltet állítana, az elemző azt mondta, noha senki nem feltartott kézzel ül le tárgyalni, az erőviszonyok egyértelműek, és mint Gyurcsány nyilvánvalóvá tette, ők ki is fogják használni erőfölényüket. – Ráadásul – ahogy azt a baloldal előválasztásán is láttuk – mindenkinek lehet elképzelése arról, hogy kit szeretne miniszterelnök-jelöltként látni, de a végső aspiráns személyével kapcsolatos döntésbe a külső szereplőknek is nagyon nagy beleszólásuk van – mondta az elemző, utalva Karácsony Gergely visszalépésére Márki-Zay Péter javára, aki mögé aztán be is álltak az amerikai balliberális körök.

Magyar Nemzet