Az MSZP beállt Márki-Zay Péter mögé

Ahogy arról az Index korábban beszámolt, az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan az ellenzéki előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazott. A párt korábbi állásfoglalása az volt, hogy sem Dobrev Klára, sem Márki-Zay Péter mögé nem állnak be. Tóth Bertalan most azt is közölte, hogy rendkívüli elnökségi ülést hívott össze annak érdekében, hogy Márki-Zay Pétert az MSZP támogatásáról biztosítsák. Eszerint

a Magyar Szocialista Párt országos elnöksége mai rendkívüli ülésén értékelte az előválasztás második fordulójának eseményeit, a miniszterelnök-jelöltek által képviselt programot és a kormány- és korszakváltás esélyeit. Mindezek alapján a Magyar Szocialista Párt országos elnöksége úgy döntött, hogy az előválasztás második fordulójában – korábbi tartózkodó álláspontját megváltoztatva – Márki-Zay Pétert támogatja a demokrata ellenzéki szövetség közös miniszterelnök-jelöltjének a 2022. évi országgyűlési választásokra

– olvasható a párt közleményében. Arról is írnak, hogy az elmúlt napokban mindkét miniszterelnök-jelölt azzal a kéréssel fordult az MSZP vezetéséhez, hogy tegye egyértelművé álláspontját az aspiránsok támogatásáról.

Azzal érvelnek, hogy

bár mindkét miniszterelnök-jelölt hasonló, az MSZP elvárásaival összhangban álló baloldali–zöld programot képvisel – Márki-Zay Péternek van nagyobb esélye arra, hogy 2022-ben megnyerje az országgyűlési választást.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP másik társelnöke korábban azt mondta: Karácsony Gergely visszalépése az MSZP-s szavazatokat is megoszthatja. Közben több MSZP-s politikus is bejelentette már, hogy Dobrev Klárát támogatja, például Hiller István, az MSZP választmányi elnöke, Horváth Csaba zuglói polgármester, Gajda Péter kispesti polgármester, Nemény András szombathelyi polgármester, valamint Szitka Péter kazincbarcikai polgármester.

Magyar Nemzet