2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Az MSZP a haláltusáját vívja?

Hír TV

2017. december 5., kedd 08:22, frissítve: kedd 08:33

A Hír TV birtokába jutott levél szerint a legutóbbi tisztújításnál nem a kormányváltás volt a fő szempont.

Az MSZP a haláltusáját vívja, és a pártelnök ezt nem tudja megállítani – egyebek közt ezt róják fel Molnár Gyulának a Hajdú-Bihar megyei szocialisták. A Hír TV birtokába jutott levélben a párttagok azt is kifogásolják, hogy szerintük világosan látszik: az MSZP legutóbbi tisztújításánál nem a kormányváltás, hanem a konc megtartásának reménye volt a fő szempont. Olyanok akarnak a felszínen maradni, akik civilként egyébként nem tudtak egzisztenciát teremteni – teszik hozzá. A Molnár Gyulának címzett levélben az áll: vezetésével inkompetens és hiteltelen lett az egész szervezet. Az írást úgy zárják: a becsületesen politizáló elvtársak tönkretételéért személyesen terheli a felelősség a pártelnököt.

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Molnár GyulaMSZP

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