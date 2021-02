Az MNB 9 millió forintra büntetett egy magánszemélyt tőzsdei manipuláció miatt

A koronavírus elleni oltásért folyó világszintű versenyről, Kelet és Nyugat konstruktív együttműködéséről, a szabad világkereskedelemről, a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokról is beszélt Orbán Viktor a kilencedik Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozón. Az online videokonferencián Orbán Viktor kifejezte elismerését Hszi Csin-ping elnöknek, amiért a rendkívüli körülmények ellenére összehívta az értekezletet. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a válság megoldása nem más, mint az oltás. Álhírnek nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt a sajtóértesülést, amely szerint az Európai Bizottság a közbeszerzési törvény módosítását kérte a magyar kormánytól. A kormány semmilyen, sem hivatalos, sem informális megkeresést nem kapott a brüsszeli testülettől a közbeszerzések ügyében - jelentette ki Gulyás Gergely. 1 079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 378 734-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 249 főre emelkedett. Szomorú, hogy a védőoltásokat propagálni kell, hiszen ezek az elmúlt évtizedekben százmilliók életét mentették meg világszerte, és most is fontos fegyverek a járvány ellen - mondta Novák Hunor gyermekorvos Magyarország élőben extra című műsorunkban. Csaknem hatszoros áron biztosította a koronavírus tesztet Gyöngyös baloldali önkormányzata a helyi lakosoknak. Hiesz György polgármester november végén jelentette be, hogy elindul a városlakók önköltséges tesztelése kedvezményes 12 700 forintos áron. Csakhogy a Hír Tv kiderítette, hogy az önkormányzat által megbízott cég egy 2300 forintos tesztet használt. Sértegette a vezető állami pozíciókban dolgozókat és ellehetetlenítésüket ígérte Fekete-Győr András. A Momentum első embere az Azonnalinak azt mondta, példát akar statuálni a fideszeseken. A liberális párt elnöke ugyanakkor közölte: ennek részleteit nem akarja a nyilvánosság elé tárni. „A kisnyilas stílus előbújt a komcsi zsákból” - így reagált Fekete-Győr András kijelentésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba emlékeztetett: Fekete-Győr főnöke, Gyurcsány Ferenc földönfutóvá tenné a másként gondolkozókat, a Momentum elnöke pedig ellehetetlenítené a jobboldaliakat. Álságos, hogy az a baloldal aggódik az önkormányzatok miatt, amelyik kormányzása idején 800 milliárd forintot nem adott oda nekik kötelező feladataikra, devizahitelekbe kergette, és csődbe vagy csődközelbe vitte a településeket - közölte a Fidesz-frakció. A baloldal ismét ugyanazt az elhibázott gazdaságpolitikát kényszerítené az emberekre, amellyel a kormányzása idején a csőd szélére sodorta Magyarországot - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Amíg a baloldali kormányok idején az összes európai uniós támogatási forrásfelhasználásának mindösszesen 28 százaléka volt gazdaságfejlesztési területen, nálunk ez 60 százalék volt - mondta Bánki Erik Magyarország élőben című műsorunkban. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke szerint a mostani járvány megmutatta, hogy mi a különbség a baloldal és a nemzeti oldal válságkezelési stratégiája között. Az első otthonfelújítási támogatásokat ma utalja a Magyar Államkincstár, az érintett 17 család az átlagosan egymillió forintos támogatást szerdán kapja meg - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hozzátette, a 17 családból, amelyek megkapják a támogatást 11 egygyermekes, négy kétgyermekes, a többiek pedig nagycsaládosok. A házasság egy életre szóló ígéret - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a házasság hete kapcsán. Kemény év vár Magyarországra a brüsszeli tárgyalótermekben - jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium újonnan kinevezett európai uniós ügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Ökrös Oszkár úgy fogalmazott: „nem több vagy kevesebb, hanem okos unióra van szükségünk”. Végleges az Európai Bizottság és Pfizer/BioNTech vállalatok között létrejött megállapodás, amelynek értelmében az Európai Unió további 300 millió adagot szerez be a koronavírus elleni oltóanyagból - közölte egy uniós szóvivő. A világon 106,4 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 59,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Spanyolországban 47 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, több mint 30 ezerrel kevesebbet, mint a múlt hétvégén - közölt a spanyol egészségügyi minisztérium. Hollandia március 2-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány nyomán bevezetett éjszakai kijárási tilalmat - közölte a holland kormány. A koronavírus ellen rendelkezésre álló összes hatékony vakcina, közöttük a „kutatási eredmények szerint kiváló” Szputnyik V szabad használatát szorgalmazta Francesco Vaia olasz orvosprofesszor, a Spallanzani római járványkórház egészségügyi igazgatója. A brit kormány tervei szerint a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak érkezésük után is, még a karanténidőszak alatt el kell végeztetniük legalább egy koronavírustesztet. Kazahsztán júniusig kétmillió adag Szputnyik V vakcinát állít elő a karagandai KFK gyógyszeripari vállalat és az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap megállapodása szerint - közölte a kazah kormány mellett működő tárcaközi járványügyi bizottság. A magas oltottsági arány ellenére is sok a koronavírus-fertőzés Izraelben, ezért csütörtökig zárva maradnak az oktatási intézmények. Iránban megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány az orosz Szputnyik V védőoltással. Gyorsan terjed az Egyesült Államokban a brit vírusvariáns. Jelenleg már 33 tagállamban van jelen, és 35-45 százalékkal gyorsabban terjed, mint az Egyesült Államokban korábban felbukkant koronavírus-változatok. Iowa kormányzója feloldotta a koronavírus-járvány terjedése elleni maszkkötelezettséget és a biztonságos távolságtartási szabályt anélkül, hogy ezt előzetesen megbeszélte volna egészségügyi szakemberekkel - adta hírül az AP amerikai hírügynökség. Egyre több gyermek fertőződik meg a koronavírussal az Egyesült Államokban, számuk a járvány kezdete óta már több mint 2,93 millió. Argentínában is felbukkant a koronavírus-világjárványt elindító kórokozó sokkal agresszívebben terjedő változata. A dél-amerikai országban vasárnapig már csaknem 50 ezren haltak meg a pandémia miatt, a fertőzöttek száma pedig közelít a 2 millióhoz. Az Európai Unió jóváhagyta az első Pfizer vakcinaszállítmányt Japán számára - közölte Kono Taro, Japán oltási programjának felelős minisztere Tokióban. A szigetország a tervek szerint február közepén kezdi meg az oltást. Vizsgálatot indított hétfőn Georgia állam választásért felelős főhivatalnoka Donald Trump korábbi elnök szavazatokat követelő január eleji telefonálásának ügyében - adta hírül Walter Jones, a georgiai választási hivatal szóvivője. Harminc év börtönt kapott gyermekpornográf felvételek készítéséért egy katonatiszt az Egyesült Államokban. Caj Ing-ven tajvani elnök felszólította Pekinget, hogy folytasson érdemi párbeszédet Tajpejjel, a sziget vezetése kész erre, de egyúttal kijelentette, hogy Tajvan nem ijed meg Kína katonai fenyegetéseitől. Ismét tüntetnek Mianmar több városban a katonai hatalomátvétel ellen. Najpjidóban a rendőrség gumilövedékekkel a demonstrálókra lőtt, és vízágyúk mellett a levegőbe leadott lövésekkel is oszlatja a katonai hatalomátvétel ellen tiltakozó tömeget. Súlyos közlekedési fennakadásokat okozott Németországban a havazás és a hideg, több autópálya-szakaszon egész éjjel állt a forgalom. Február 10-étől, szerdától új beutazási rendelet lép hatályba Ausztriában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert közölte: az új szabályok értelmében a beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, és a belépést követően mindenki köteles hatósági házi karanténba vonulni tíz napra. Az osztrák rendelet hatálya nem terjed ki az ingázókra, a szükségszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzőkre, a személyforgalmi tranzit- és a nemzetközi tranzit-teherforgalomra, valamint a sürgősségi orvosi ellátásban részesülőkre. A fogyasztók egyre gyakrabban kapnak adathalász e-maileket, amelyek egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Női kézilabda Bajnokok Ligája: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:31 A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége idén ismét megrendezi a Magyar Parasport Napját, amelynek ezúttal két asztaliteniszező, Póta Georgina és Szvitacs Alexa a két nagykövete. Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2020-as teljesítményéért. A budapesti Puskás Arénában lesz a Borussia Mönchengladbach - Manchester City párharc első mérkőzése a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.