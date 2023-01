Az MMM volt munkatársa szerint nem voltak bejelentve

Megosztás itt:

A hódmezővásárhelyi polgármester most is azt mondta, minden forinttal el tudnak számolni.

Ugyanakkor Márki-Zay Péter a legfontosabb kérdésekre még nem adott választ - mutatott rá Hollik István.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom egykori munkatársa a Célpontban azt mondta: őket nem a törvényes előírások szerint fizették ki.

Márki-Zay Péter azt mondta: ő erről nem értesült. De az MMM elnöke azt is állítja: az az 1,8 milliárd forint is mikroadomány volt, amit az Action for Democracyn keresztül kaptak.

