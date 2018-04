Az LMP-t okolja a kormánypárti kétharmadért a DK

A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. A FIDESZ-KDNP 48,64, A JOBBIK 19,69, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 12,24, AZ LMP 6,82, A DK 5,52 SZÁZALÉKKAL VÉGZETT A PÁRTLISTÁS SZAVAZÁSON. MINTEGY 2 ÉS FÉL MILLIÓ VOKSOT KAPOTT A FIDESZ AZ ORSZÁGOS LISTÁN, DE 2 687 383 EMBER A FIDESZ ELLEN SZAVAZOTT 444. ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ GYÕZELMET ARATTUNK, MOST KELL SZERÉNYNEK LENNI, MERT MOST VAN MIRE. A HAZUGSÁGOK ELLENÉRE AZ ORSZÁG MEGVÉDÉSE MELLETT DÖNTÖTT AZ ORSZÁG KÖSZÖNTE MEG A VÁLASZTÓK SZAVAZATAIT A BOTRÁNYÁRÓL HÍRES KÓSA LAJOS. KIJÓZANÍTÓNAK TARTJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT, DE NEM LÁT ESÉLYT A JOBBIKON BELÜLI PÁRTSZAKADÁSRA VONA GÁBOR REGGELI JÁRAT. Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A JOBBIK ALELNÖKE BÍZTATJA VONA GÁBORT AZ ÚJABB INDULÁSRA A PÁRT ELNÖKSÉGI TISZTSÉGÉÉRT ATV. AZ MSZP ELNÖKSÉGE IS LEMONDOTT, KARÁCSONY GERGELY SZERINT "NINCS AZ A POFON, AMIBÕL NE AKARNA FELÁLLNI A BALOLDAL". LEMONDOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE IS, SZERINTE "EZT A VERSENYT NEM A KORMÁNY NYERTE, HANEM AZ ELLENZÉK VESZÍTETTE EL". AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGE IS BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT, AZ EREDMÉNYT CSALÓDOTTAN FOGADTÁK, DE VÁLLALJÁK A POLITIKAI FELELÕSSÉGET. GYURCSÁNY FERENC: A FÉKEVESZTETT, KÉTHARMADOS FIDESSZEL A HATÁRTALAN AGRESSZIÓ ÉS AZ EMBERTELENSÉG POLITIKÁJA JÖHET. MOMENTUM: FÁJ, AMI TÖRTÉNT, ÉS NEM TUDUNK GRATULÁLNI A FIDESZNEK, NEM TUDUNK GRATULÁLNI ORBÁN VIKTORNAK. SZAVAZATVÁSÁRLÁS MIATT VIZSGÁLÓDIK A RENDÕRSÉG TERÉZVÁROSBAN. PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET. TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT. KISBUSZOKKAL SZÁLLÍTOTTÁK SZAVAZNI A HELYI ROMÁKAT JÁSZLADÁNYBAN, A JOBBIK AKTIVISTÁJÁT INZULTÁLTÁK, AKI JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ. MÁTÉSZALKÁRÓL IS AUTÓKKAL FUVAROZTÁK SZAVAZNI A VÁLASZTÓKAT, FÕKÉNT A VÁROS ROMÁK LAKTA RÉSZÉRÕL. JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA. RÁTÁMADT FÁSY ÁDÁM A 24.HU RIPORTERÉRE AZ EGYIK FIDESZ-JELÖLT VASÁRNAPI MULATÓS ESEMÉNYÉN 24.HU. NEW YORK TIMES: A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MIATT TOVÁBB GYENGÜLHETNEK A DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON. SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT. BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT. A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. 40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK ELÍTÉLTE A SZÍRIAI VÁROS LAKOSSÁGA ELLEN ELKÖVETETT VEGYI TÁMADÁSOKAT. TÖBB RAKÉTATALÁLAT ÉRT EGY SZÍRIAI KATONAI REPÜLÕTERET AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN. KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN. KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÁN POLITIKUSOKAT. TÖBB MINT HUSZONHATEZER LAKOSNAK KELL ELHAGYNIA OTTHONÁT EGY MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT A NÉMETORSZÁGI PADERBORNBAN NÉPSZAVA. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE MICHAEL GOOLAERTS, AKI AZ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROSOK VERSENYÉN, A PÁRIZS-ROUBAIX-N ESETT EL. FÉL ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI TAVALY LEFEJELTE TONY ABBOTT VOLT AUSZTRÁL MINISZTERELNÖKÖT. VESZTEGETÉS ÉS SIKKASZTÁS MIATT VÁDAT EMELTEK DÉL-KOREÁBAN RI MJONG BAK VOLT DÉL-KOREAI ELNÖK ELLEN. ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG - PHENJAN JELEZTE WASHINGTONNAK, KÉSZ TÁRGYALNI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL. AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG A KISKUNFÉLEGYHÁZI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT