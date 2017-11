Az LMP szerint ijesztő Mészáros Lőrinc felbukkanása

Mészáros Lőrinc paksi bővítésben vállalt szerepe miatt aggódik az LMP. Az ellenzéki párt úgy látja, a beruházásnak mára nincs olyan részlete, amely nem hazugságon vagy korrupción alapulna, és nem jelentene kockázatot. Ungár Péter szerint a környezeti veszélyek és a szakmaiatlan döntések mellett különösen ijesztő, hogy megjelent a projekt körül a felcsúti polgármester is.

„Mészáros Lőrinc megnyerte az első paksi bővítéssel kapcsolatos tendert. Amikor a bővítés elkezdődött, és a pályázatokat kiírták, az LMP még viccelődve mondta azt, hogy valószínűleg Mészáros Lőrinc lesz az, aki a 40 százalékos magyar beszállítói rátát fedezni fogja, úgy látszik, hogy a tragikomikum igazzá vált, és Mészáros Lőrinc, aki már az energetikai szektorban is nagy tapasztalatokkal rendelkezik, most a paksi bővítésre is rátette a mancsát. Azt gondoljuk, hogy ez nemcsak hogy a korrupció miatt szörnyű dolog, hanem felelőtlen is, ugyanis ez az ember semmilyen szinten nem rendelkezik tapasztalattal ilyen szintű atomenergiai építkezésekre, ezért döbbenten állunk az előtt, hogy Mészáros Lőrinc elkezdett részt venni a paksi bővítésben” – fejtette ki Ungár.