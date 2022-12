Az LMP nem tud Gyurcsány Ferenc szorító öleléséből szabadulni

Megosztás itt:

A párt képviselője kaotikusnak nevezte, ahogy a kormány a zöldenergia kérdéséhez áll, de szerinte nem áll jól Paks II ügye sem, amit végül egy amerikai beruházó építhet majd meg. Ungár Péter bírálta a nemrég módosított szociális törvényt is, ami szerinte olyan érzéketlenségről tesz bizonyságot, hogy még „Kóka János is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha ő terjeszti be".

Válaszában Latorcai Csaba úgy fogalmazott: az Európai Bizottság múlt heti döntése siker is és kudarc is egyben.

- Mérhetetlen siker, hogy immáron másfél éves megfeszített tárgyalásokat követően az újjáépítési alapra vonatkozó magyar tervet az EB elfogadásra ajánlja, így 2023-tól érkezhetnek az uniós források. Siker az is, hogy az EB olyan értékelést adott a magyar tervnek, hogy ennél jobbat még nem adott uniós tagállamnak – fogalmazott az államtitkár.

Hangoztatta ugyanakkor, hogy a megállapodás „annak a dollárbaloldalnak a kudarca, amely az elmúlt hónapokban minden eszközt megragadott arra, hogy Magyarország, a magyar emberek és vállalkozások ne jussanak hozzá ezekhez a forrásokhoz".

Latorcai Csaba szerint az LMP az útkeresés időszakában van, a kint is vagyok, bent is vagyok taktikáját alkalmazta akkor, amikor az Európai Unióval történő megegyezést szolgáló törvényjavaslatokról szóló szavazáskor bent voltak az ülésteremben, de gombot nem nyomtak.

– Így viszont, képviselő úr, nem lesz más a politika. Nem lesz más, ha nem szavaznak, és nem lesz más, hogyha nem foglalnak állást egyes kérdésekben úgy, ami esetleg a dollárbaloldaltól a jövőben megkülönböztetné önöket – fogalmazott az államtitkár, aki szerint ugyanakkor az LMP még ha akarna, akkor sem tudna Gyurcsány Ferenc szorító öleléséből szabadulni.

Fotó: MTI/Soós Lajos