Az LMP listáján lesz rajta Gémesi

A politikus azonban rajta lesz az LMP listáján, azt viszont nem árulta el, hogy hányadik helyen. Az Új Kezdet párt elnöke azt mondta, a választás után sem a Fidesszel, sem pedig a Jobbikkal nem fognak össze.

„A legkeményebb MSZP-s kormányok idején is jutott nekünk pályázat, tudtunk fejleszteni. Ha most valaki nem hódol be, akkor nem kap semmit" – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Az Új Kezdet elnöke úgy véli, hogy voltak már az országban csúnya és súlyos történelmi idők, a léc most is rezeg, már ami a jogállamiságot és a demokráciát illeti.