Az LMP ismét a Samsung gödi akkumulátorgyára ellen hergelt

A politikus kiemelte, hogy a kormány akkumulátor-gyártó politikája elfogadhatatlan. Orbán Viktor szerint az akkumulátor-gyár építések környezetvédelmi minden szempontból is jól végiggondolt ipar-politikai döntések.

Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője kiemelte: ezek a gyárak kijátszák a rájuk vonatkozó jogszabályokat.

"Az LMP ezért is nyújtott be országos népszavazási kérdést arról, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a kiemelt beruházási törvényt, mely segítségével a kormány ki tudja játszani a jogszabályokat, és vissza tud élni azzal is, hogy ezentúl nem a gödieknek jár az épp befizetett iparűzési adó, hanem a vármegyei önkormányzatnak. És így van ez Gödön is." - mondta Bakos Bernadett.

A képviselő szerint nincs összefüggés azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki tüntetések ellenére is a kormány pártok által támogatott Kammerer Zoltán, olimpiai bajnok nyerte az időközi választást Gödön.

