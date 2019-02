Az LMP is önálló listával indul az EP-választáson

HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL MEGHÁROMSZOROZZA A SOROS-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT, DE A MAGYAR HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ NEM JÁRUL HOZZÁ. DOBREV KLÁRA, GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE VEZETI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ EP-LISTÁJÁT. VARGA MIHÁLY SZERINT ISMÉT KEDVEZÕ JELZÉST KAPOTT A MAGYAR GAZDASÁG, UTALVA ARRA, HOGY A FITCH RATINGS IS FELMINÕSÍTETTE AZ ORSZÁGOT. BIZTOSAN VÁDAT EMELNEK AZ ALSTOM-ÜGYBEN MONDTA POLT PÉTER A MAGYAR NEMZETNEK ADOTT INTERJÚJÁBAN. AZT EGYELÕRE NEM TUDNI, HOGY A 4-ES METRÓVAL ÖSSZEFÜGGÕ ÜGYBEN LESZNEK-E POLITIKUSOK IS A VÁDLOTTAK KÖZÖTT TETTE HOZZÁ A LEGFÕBB ÜGYÉSZ. LÕSZERGYÁRTÁS LESZ RÖVIDESEN MAGYARORSZÁGON, AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN KEZDÕDIK A SOROZATGYÁRTÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN MAGYAR NEMZET. A JOBBIK MEGMARADÁSÁT NEVEZTE AZ EP-VÁLASZTÁS FÕ TÉTJÉNEK, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁT KÖVETÕ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN SZILÁGYI GYÖRGY SZÓVIVÕ. AZ LMP ÖNÁLLÓ LISTÁVAL INDUL AZ EP-VÁLASZTÁSON - JELENTETTE BE KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖK A PÁRT SZOMBATI KONGRESSZUSÁN HOZOTT DÖNTÉST. TÍZ ÉVE TÁMADTAK EGY TATÁRSZENTGYÖRGYI ROMA CSALÁDRA, EGY 27 ÉVES FÉRFIT ÉS 5 ÉVES KISFIÁT LÕTTÉK AGYON RASSZISTA INDÍTTATÁSBÓL. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MUNKATÁRSAI KOSZORÚT HELYEZTEK EL AZ ÁLDOZATOK SÍRJÁNÁL. ORBÁN VIKTOR: AZ EMBEREKNEK JOGUK VAN TUDNI, MIRE KÉSZÜL BRÜSSZEL KOSSUTH RÁDIÓ. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: TÖRETLEN AZ ÚJ LAKÁSOK ÉPÍTÉSÉNEK ÜTEME M1. FÜLÖP ATTILA: OTTHONI SEGÍTÕ SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKNEK HIRDETETT PÁLYÁZATOT A KORMÁNY M1. TARLÓS: SZILÁRD ÚTBURKOLATTAL LÁTJÁK EL A BUDAPESTI FÖLDUTAKAT EGY NÉGYÉVES ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM KERETÉBEN. A VIDÉK JÖVÕJE A FIATAL GAZDÁK KEZÉBEN VAN MONDTA NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT AZ ELLENZÉK A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA MIATT. A BALATONI KERÉKPÁROS TURIZMUST 1,2 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTIK. ÚJRA KELEMEN HUNORT VÁLASZTOTTA ELNÖKÉVÉ A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG KOLOZSVÁRI KONGRESSZUSÁN. A PIS, A LENGYEL KORMÁNYPÁRT MEGHIRDETTE VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT, A CSALÁDTÁMOGATÁSI PROGRAM BÕVÍTÉSÉT, NYUGDÍJEMELÉST ÉS 26 ÉVES KORIG VALÓ SZJA-MENTESSÉGET ÍGÉRVE. MEGERÕSÍTETTÉK A HATÁRVÉDELMET EL PASÓBAN, AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON A TEXASBA ILLEGÁLISAN BELÉPÕ MIGRÁNSOK FELTARTÓZTATÁSÁRA. A VENEZUELAI KORMÁNY ELRENDELTE A KOLUMBIAI HATÁR EGYES ÁTKELÕINEK LEZÁRÁSÁT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOK BEJUTÁSÁT AZ ORSZÁGBA. AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖBB VEZETÕ BEOSZTÁSÚ TAGJA FELAJÁNLOTTA LEMONDÁSÁT A TÖBBI KÖZT ZAKLATÁS ÉS NYILVÁNOS MEGALÁZÁS MIATT. HIVATALOS LÁTOGATÁSRA VIETNAMBA UTAZIK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ „A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN” JELENTETTE BE A HANOI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT A SZUDÁNI ELNÖK EGYÉVES IDÕTARTAMRA AZ EGÉSZ ORSZÁGRA, ÉS ÜGYVIVÕ KORMÁNYT NEVEZETT KI. AZ AFRIKAI ORSZÁGBAN DECEMBER ÓTA RENDSZERESEK A TÜNTETÉSEK A NÖVEKVÕ INFLÁCIÓ, AZ ÜZEMANYAGHIÁNY ÉS A KENYÉR ÁRÁNAK EMELKEDÉSE MIATT. MEGKEZDÕDÖTT AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJA NIGÉRIÁBAN: 78,8 MILLIÓ SZAVAZÁSRA JOGOSULTAT VÁRNAK 120 EZER SZAVAZÓHELYISÉGBE. DONALD TRUMP ÚJABB TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL HSZI CSIN-PING KÍNAI ÁLLAMFÕVEL. VASÁRNAPIG MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK ÚJABB FORDULÓJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NORVÉGIA NAGYON FONTOS PARTNERE MAGYARORSZÁGNAK A VÉDELEMPOLITIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN. AZ IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER NEM BÁNJA A LENGYELEK ANTISZEMITIZMUSÁRÓL MONDOTT SZAVAIT. BANKFIÓKOKAT ÉS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKAT FENYEGETTEK MEG ROBBANTÁSSAL MOSZKVÁBAN ÉS A FÕVÁROS KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A TASZSZ. AMERIKAI SAJTÓ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADAI NAGYKÖVETE A LEGESÉLYESEBB AZ ENSZ-NAGYKÖVETI POSZTRA. ROMÁNIA-SZERTE TÜNTETTEK A BÍRÓK ÉS AZ ÜGYÉSZEK A KORMÁNY IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST ÁTALAKÍTÓ ÚJ RENDELETE ELLEN. FELBOCSÁTOTTÁK AZ ELSÕ IZRAELI HOLD-SZONDÁT CAPE CANAVERALBÓL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT GÖDÖLLÕN A LUMNICZER SÁNDOR UTCA ÉS A SZENT JÁNOS UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. RÁDÕLT EGY TANYAÉPÜLET KÉT EMBERRE KUNSZÁLLÁSON, MINDKETTEN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLTEK. MÁV: MÁJUSBAN KÉT HÉTRE LEZÁRJÁK A KELETI PÁLYAUDVART KARBANTARTÁS MIATT.