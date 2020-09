Az LMP felszólította Fekete-Győr Andrást, hogy kérjen bocsánatot

Ki fog szabadulni az ország ebből a nyomorúságból - nyilatkozta Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnök hangsúlyozta: működni fog az egészségügy, működni fog a gazdaság, és nem fogunk hátralépni, hanem megőrizzük az esélyét annak, hogy Magyarország a válságból megerősödve kerüljön ki. Ha meglesz a vakcina, meg fogják szervezni, hogy legyen Magyarország számára, és időben elérhető legyen mindenkinek az oltóanyag, aki akarja – mondta Orbán Viktor. 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 24 716-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 beteg, így a halottak száma 749-re emelkedett, 5152-en pedig már meggyógyultak. Az utóbbi hetekben emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. 1,8 millió ember mondta el a véleményét, amit úgy lehet összefoglalni, hogy „védjük meg mindenkinek az egészségét, de az ország azért közben ne álljon le, s ebben a szellemiségben dolgozunk" - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. A koronavírus-járvány okozta válság olyan mértékben alakítja át a viszonyokat, amihez legfeljebb csak az 1989-90-es rendszerváltozás hasonlítható - jelentette ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Európa-szerte lassú lesz a kilábalás a válságból, gazdasági fordulat 2021 első felére várható - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádióban. A családok és a vállalkozások érdekében jelentős adóügyi könnyítésekről döntött a Gazdaságvédelmi operatív törzs. A Jobbik látszólag az emberek megélhetéséért aggódik, mégis egy olyan politikust támogatnak Szerencsen, aki saját munkavállalóit sem fizette ki – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országházban. Zöld törpék, lila ügynökök, levitézlett vörösök, kiszínezett kisnyilasok békélnek meg Gyurcsánnyal és egymással, hogy bosszút álljanak saját sikertelenségeikért -írja a XII. Kongresszusának zárónyilatkozatában a Fidelitas. Vereségre ítéli magát az ellenzéki koalíció, ha Gyurcsány Ferencet vagy Dobrev Klárát indítaná közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltként - jelentette ki Hódmezővásárhely polgármestere. Márki-Zay Péter közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: hiába a DK a legnépszerűbb ellenzéki párt az országban, a bukott miniszterelnök és felesége indítása egyértelműen szavazatvesztéshez vezetne, Gyurcsány széleskörű elutasítottsága miatt. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen folyik már az oktatás, egy hangos kisebbség generálja a vitákat - mondta Lajos Tamás, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja a Kossuth rádióban. Felkészült és fegyelmezett a koronavírus-járvány elleni védekezés a köznevelésben - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkára. A Fidesz elsöprő győzelmet aratott Karcagon az időközi önkormányzati választáson, Szepesi Tibor, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a szavazatok 90,86 százalékát szerezte meg. Mohácson jelentős előnnyel győzött a Fidesz-KDNP jelöltje az időközi polgármester választáson, így nem jött be a baloldali összefogás, a kormánypártok a közgyűlésben kétharmados többséget szereztek. Magyarország és Lengyelország „a liberális ideológiai véleményelnyomással" szembeni együttes fellépés érdekében közös összehasonlító jogi intézetet hoz létre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Egészséges Budapest Program keretében 8,3 milliárd forint értékben kaptak orvostechnológiai és informatikai eszközöket a központi régió egészségügyi ellátói - közölte az emberi erőforrások minisztere. A Modern városok program keretében, csaknem 1,8 milliárd forintból elkezdődött az okos közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán. Késik a jogállamisági jelentés a Magyar Nemzet információi szerint. Az írják: A vitatott dokumentumok nyilvánosságra hozatalát egyébként már szeptember végére ígérte a Věra Jourová–Didier Reynders jogállamisági ügyekben illetékes biztospáros. Soós Zoltán nyerte a marosvásárhelyi polgármester-választást a független jelölt kampánystábja által végzett párhuzamos szavazatszámlálás szerint. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint jó eredmények születtek a vasárnapi romániai helyhatósági választásokon, és ezekkel már bátran lehet készülni a parlamenti választásokra. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes gratulált Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének a romániai önkormányzati választásokon elért eredményekhez. Növelte polgármesterei számát a múlt vasárnap tartott önkormányzati választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Kelemen Hunor, a határon túli párt elnöke azt mondta, még nincsenek meg a végleges eredmények, de a szövetség 199 polgármesteri mandátumot már biztosan megszerzett. Magyarország maximálisan támogatja és maga valóra is váltja az európai szolidaritást - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter egy salzburgi konferencián. Segélyszervezetek és migránscsempészek összejátszásának gyanújával nyomozásba kezdett Görögországban a rendőrség. 35 ember ténykedését vizsgálják. A világon 33 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 996 ezer, a gyógyultaké pedig 22,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, meghaladta a kétszázezret a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig megközelítette a négyezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 11 ezer 123 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, ami arra utal, hogy a Covid-19 fertőzés intenzíven terjed az országban - közölte az egészségügyi minisztérium. Több mint nyolcvan embert igyekeznek a kambodzsai egészségügyi hatóságok felkutatni és letesztelni, miután egy koronavírussal fertőzött magyar férfi idő előtt elhagyta a karantént - közölte a kambodzsai egészségügyi minisztérium. Meghaladta a nyolcezret az új fertőzöttek száma Oroszországban. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok, India és Brazília után. A fehérorosz ellenzéki Koordinációs Tanács azt követelte a hatóságoktól, hogy azonnal engedjék szabadon az őrizetben éhségsztrájkot folytató egyik elnökségi tagját, Makszim Znakot. Nehézfegyverek bevetésével folytatódnak a harcok az azeri és az örmény erők között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban - számoltak be a szembenálló felek. Felszólította Azerbajdzsánt és az Örményország által támogatott hegyi-karabahi szakadárokat vasárnap New Yorkban António Guterres, az ENSZ főtitkára, hogy azonnal vessenek véget a harcoknak a vitatott hovatartozású térségben. Recep Tayyip Erdogan török elnök arra szólította fel Örményországot, hogy azonnal hagyja el a megszállt azeri területeket, a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régiót. Az ellenségeskedések azonnali beszüntetésére szólította fel Stephen Biegun, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese a Hegyi-Karabahban kitört összecsapásokban érintett mindkét felet, Azerbajdzsánt és Örményországot. Donald Trump amerikai elnök gyógyszertesztet akar választási kihívójától, a demokrata párti Joe Bidentől a keddi elnökjelölti vita előtt, a Biden-kampány szerint Trump fő vitatémája csupán egy vizeletminta. A rendőrök a hétvégén 142 alkalommal intézkedtek a koronavírus-járvány miatt múlt hétfőn életbe léptetett kormányrendelet alapján - közölte a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. 235 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a tavaly augusztusban Nyíregyháza-Oroson történt kettős gyilkosság elkövetője ellen. Halálra gázolt egy autó egy gyalogost Csepelen. Egy másik gyalogos pedig, akit betegszállító jármű ütött el Kőbányán, súlyos sérüléseket szenvedett - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az FTC-Telekom Waterpolo címét megvédve, sorozatban harmadszor, története során huszadik alkalommal nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát. Marco Rossi szövetségi kapitány a soron következő három októberi mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott keretét, melyben személyes okok miatt nem kapott helyett Kleinheisler László. Fucsovics Márton két helyet rontva a 63. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Babos Tímea változatlanul a 107. a női teniszezők világranglistáján. A Nemzetközi Öttusa Szövetség törölte a sportág idei felnőtt világbajnokságát, melyet eredetileg Kínában, majd a februári módosítás nyomán Mexikóban rendeztek volna meg.