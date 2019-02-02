Az LMP a számvevőszéket rágalmazza

2019. FEBRUÁR 2., SZOMBAT
VÉGSÕKIG TARTÓ HARCOT ÍGÉRT HALLGATÓSÁGÁNAK AZ IDEI ÉVRE A JOBBIK SZOMBATI BUDAPESTI ÉVADNYITÓ RENDEZVÉNYÉN SNEIDER TAMÁS PÁRTELNÖK.
SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ELNÖK: DEMOKRATIKUS MÉDIASZABÁLYOZÁSRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁSI RENDSZERRE VAN SZÜKSÉG! ALFAHÍR.
GYÖNGYÖSI MÁRTON JOBBIK-FRAKCIÓVEZETÕ: NEM SIKERÜLT FELSZÁMOLNI EZT A PÁRTOT!
MEGSZÛNHET A JOBBIK, UGYANIS SNEIDER TAMÁS AZT NYILATKOZTA, RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST HÍVNAK ÖSSZE, AHOL ELDÕL A PÁRT SORSA.
A LÉPÉST AZZAL INDOKOLTA, HOGY AZ ÁSZ MEGBÍRSÁGOLTA A JOBBIKOT, ÍGY AZ NEM TUD RÉSZT VENNI AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON.
ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: SNEIDER TAMÁS, A RÁGALMAZÁS, A KÖZVÉLEMÉNY FÉLREVEZETÉSE HELYETT, VÁLLALJA A FELELÕSSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT.
AZ ÁSZ A JOBBIK KAMPÁNYPÉNZEINEK ELLENÕRZÉSEKOR SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT, EZÉRT 270 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A PÁRTRA.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE ÚJRA ELISMERTE, HOGY AZ ELLENZÉK EGYÜTT IRATKOZOTT FEL A SOROS-LISTÁRA.
DÖMÖTÖR CSABA: KÜZDENI KELL A "MIGRÁNSBIZNISZ" ELLEN, MEGENGEDHETETLEN, HOGY TÖMEGÉVEL HOZZANAK BEVÁNDORLÓKAT EURÓPÁBA, ÉS EZEN MÉG PÉNZT IS KERESSENEK.
SZÁJER JÓZSEF: AZ EURÓPAI BALOLDALT A HAZÁNK ELLENI GYÛLÖLET ÉS A FÉLELEM VEZÉRLI MAGYAR IDÕK.
FEBRUÁR 6-TÓL MAGYAR NEMZET NÉVEN FOG MEGJELENNI A MAGYAR IDÕK KÖZÖLTE A LAP.
FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A MINÉL TÖBB, A NEVELÕSZÜLÕSÉGET HIVATÁSÁNAK ÉRZÕ EMBER MEGTALÁLÁSA AZ EMMI CÉLJA.
IDÉNTÕL TÖBBEN KAPHATNAK OLIMPIAI JÁRADÉKOT - MONDTA NYITRAI ZSOLT KIEMELT TÁRSADALMI ÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT
EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY ELKÖTELEZETT A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK MEGELÕZÉSÉBEN.
A BM 11 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖZTISZTVISELÕK BÉRÉNEK EMELÉSÉBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER SZERINT KÉPMUTATÓ AZ EU KÍNA-POLITIKÁJA, AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÖSSZEURÓPAI ÉRDEK.
TÖBB SZÁZEZER DÍZELAUTÓ-TULAJDONOS CSATLAKOZOTT NÉMETORSZÁGBAN A VOLKSWAGEN ELLEN, A DÍZELBOTRÁNY MIATT SZERVEZETT CSOPORTOS KERESETHEZ.
FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN.
UKRÁN INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTER: UKRAJNA NEMZETKÖZI PARTNEREIVEL ÚJABB SZANKCIÓS CSOMAGOT KÉSZÍT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN.
A LÉPÉS VÁLASZ A KERCSI-SZOROSNÁL VÉGREHAJTOTT OROSZ AGRESSZIÓRA ÉS AZ AZOVI-TENGEREN TÖRTÉNTEKRE.
KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK.
FELMÉRÉSEK SZERINT REKORDÜTEMÛ KÉSZLETFELHALMOZÁSBA KEZDTEK A BRIT IPARVÁLLALATOK A BREXIT KÖZELEDTÉVEL.
VÉRONTÁSSAL FENYEGET AZ AMERIKAI KATONÁK GYORS TÁVOZÁSA AFGANISZTÁNBÓL - JELENTETTE KI AZ AFGANISZTÁNI LEGFÕBB BÉKETANÁCS ELNÖKE.
FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE.
NANCY PELOSI, AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ELNÖKE SZERINT, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVONULÁSA AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL FEGYVERKEZÉSI VERSENYT EREDMÉNYEZHET.
PUTYIN ELRENDELTE A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ HIPERSZONIKUS FEGYVER KIFEJLESZTÉSÉT.
LEFOGLALTAK AZ OROSZ HATÓSÁGOK EGY JAPÁN RÁKÁSZHAJÓT A JAPÁN-TENGEREN, MERT ÁLLÍTÁSUK SZERINT OROSZORSZÁG KIZÁRÓLAGOS GAZDASÁGI ÖVEZETÉBEN TEVÉKENYKEDETT.
HALÁSZHAJÓK TÁMADTAK A SEA SHEPHERD NEVÛ KÖRNYEZETVÉDÕ SZERVEZET EGYIK HAJÓJÁRA A MEXIKÓI KALIFORNIAI-ÖBÖLBEN.
METEOR ROBBANHATOTT FEL AZ ÉGEN KUBA NYUGATI RÉSZE FÖLÖTT PÉNTEKEN - TUDATTÁK A HELYI HATÓSÁGOK.
KÉT KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT DEBRECEN ÉS EBES KÖZTI SZAKASZÁN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
NÉGY, AZONOSÍTÓSZÁM NÉLKÜLI SZÉTSZERELT ÁLLAPOTÚ GLOCK TÍPUSÚ MAROKLÕFEGYVERT FOGLALT LE A NAV RÖSZKÉN, EGY AUTÓBUSZBÓL.
AZ 52-ES FÕÚTON EGY KISTEHERAUTÓ EGY TEHERGÉPKOCSI ELÕZÉSE UTÁN AZ ÁROKBA SODRÓDOTT, VÉGÜL AZ ÚTTESTEN ÁLLT MEG, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT - POLICE.HU.
ORFK: A KÖRÖZÉSI TOPLISTA KEDDI ELINDÍTÁSA ÓTA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT A NAPI BEJELENTÉSEK SZÁMA, HÁROM EMBERT PEDIG EL IS FOGTAK.
FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT.
OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.