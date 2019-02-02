2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Az LMP a számvevőszéket rágalmazza

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2019. február 2., szombat 17:49

Az ÁSZ nem szab ki bírságot, csak értékeli, hogy a pártok betartják-e a törvényeket

MTIAz ÁSZ nem szab ki bírságot, csak értékeli, hogy a pártok betartják-e a törvényeket

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Fidesz egyik szakosztályaként működik – fogalmazott az LMP egyik budapesti képviselője arra reagálva, hogy az ÁSZ szabálytalanságokat tárt fel a Jobbik kampánypénzeinek ellenőrzésekor. Gál József hangsúlyozta: minden olyan döntés, amit a testület meghoz, valójában a kormánypártok döntése. „Nagyon nem örülnénk neki, hogyha a Jobbikot állampárti módszerekkel próbálnák meg megszüntetni, egyébként a megszűnésről szóló híreket pedig, ha jól emlékszem, az ATV-ben Mirkóczki Ádám cáfolta is” – tette hozzá Gál József.

 

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