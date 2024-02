Az LMBTQ-propaganda legismertebb hazai szószólói mind kiálltak a mai tüntetés mellett

Megosztás itt:

De nézzük, kik is szerepelnek Pottyondy listáján, aki saját bevallása szerint azért nem lett politikus, mert „túlságosan szereti a drogokat és a f…szt” – írja a Magyar Nemzet.

Kezdjük rögtön Gulyás Mártonnal, hiszen ő a tüntetés házigazdája, műsorvezetője. A Partizán nevű, amerikai pénzekkel támogatott csatorna arca a pályafutását szélsőbaloldali utcai provokátorként kezdte, például 2017-ben festékkel öntötte le a Sándor-palotát, amiért háromszáz óra közmunkára ítélték. Gulyás büszkén és gyakran hivatkozik homoszexualitására, miközben a kezdetektől támadta a kormány által benyújtott, majd a parlament többsége által megszavazott gyermekvédelmi törvényt, amit a műsorvezető putyini homofób törvénynek nevez.

Folytathatjuk a névsorolvasást Kajdi Csabával, a vállaltan homoszexuális modellügynökkel, aki rendszeresen tesz kormányellenes kijelentéseket.

De itt van VV Zsolti, valódi nevén Osváth Zsolt is, aki szintén büszkén vállalja, hogy a saját neméhez vonzódik. Ezt már csak az is bizonyítja, hogy a közelmúltban csapott lakodalmat férfipartnerével, Patrikkal. De az igazán döbbenetes kijelentése, ami rávilágít a gyermekvédelemhez való viszonyulására, egy 2021 decemberében készült interjúban hallható.

Osváth az RTL.hu portálon megjelent beszélgetésben úgy fogalmazott: – A kormányváltást várom a legjobban, és leginkább attól tartok, hogy ez esetleg nem történik meg. Nem azért, mert utálom Orbán Viktort, hanem mert gyereket szeretnék homoszexuálisként örökbe fogadni. És ez a kormány ezt most gyakorlatilag megtiltotta, miniszteri engedély kell hozzá.

A sor persze itt még nem ér véget, hiszen a listán olvasható Náray Tamás divattervező, író, festő neve is. A „polihisztorról” ugyancsak köztudott, hogy homoszexuális. Náray is többször egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormány ádáz ellensége, még az országot is elhagyta, és Spanyolországban kezdett új életet.

A gyermekvállalásról alkotott felfogásáról pedig így beszélt egy interjúban: – Bennem ez a kérdés nem úgy fogalmazódott meg, hogy akarok vagy nem akarok gyereket. Ez nálam nem technikai, nem párkapcsolati, nem szexuális orientáció kérdése, gyereket ugyanis bárki tud csinálni. Mindig azt gondoltam, nekem más feladatom van, az, amit az élet rám rótt.

És akkor meg is érkeztünk Lakatos Márkhoz, aki a sajtóban hosszasan ecsetelte, hogy édesanyjának miként mondta el, hogy a férfiakat szereti. – A melegeknek jutalmat kellene adni, mert ők nem szülik tele a Földet – fejtegette hajmeresztő véleményét korábban az Indexnek nyilatkozva.

De menjünk tovább! Itt van a Járai házaspár. Járai Máté és Járai Kíra, akik nyitott házasságban élnek. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy miként viszonyulnak a gyerekvállaláshoz. – Létezik egy teszt, hogy valaki miért nem akar gyereket, és én gyakorlatilag mindegyiket be tudnám ikszelni – fogalmazott Járai Kíra, akinek színész férje nyíltan biszexuális.

Aztán tavaly év végén azt is elárulták egy interjúban, hogy úgy döntöttek: nem lesz gyerekük.

A listán felbukkan Steiner Kristóf celeb neve is. Róla azt érdemes tudni, hogy tavaly a pride-on végig ott vonaglott a vezető kamionon. Steinertől eddig sem álltak távol az LMBTQ-s provokatív performanszok.

Hodász András is úgy érzi, hogy nem maradhat távol a megmozdulástól. Ő egyébként a homoszexualitását szintén nyíltan vállalja, miután kilépett a katolikus egyház kötelékéből, influenszerként ténykedik.

És végül, de nem utolsósorban egy név, akit talán mindenki ismer. Alföldi Róbert színész, rendező, aki sosem csinált titkot politikai, illetve szexuális irányultságából: nyíltan vállalja homoszexualitását, és azt sem rejti véka alá, hogy az Orbán-kormány bukásában érdekelt.

A fentiekből is egyértelműen kijelenthető, hogy a mai tüntetést szervező celebeket két dolog bizonyosan összeköti: az egyik a kormányellenes aktivizmus, azaz a demonstráció távol áll a civil, pártatlan megmozdulástól. A másik kapocs pedig éppen a gyermekek jogainak és mentális egészségének semmibevétele, hiszen ők a legharsányabb ellenzői a kormányzati többség által megszavazott gyermekvédelmi törvénynek, amit a brüsszeli elit is teljes erővel támad a mai napig.

Ez a celebtársaság soha nem emelte fel a hangját az ellen, hogy az iskolákban a felvilágosítás ürügyén megjelenjenek a gyerekek szexuális irányultságát elbizonytalanító LMBTQ-aktivisták.

Forrás: Magyar Nemzet