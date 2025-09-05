Az izraeli hadsereg már Gázaváros 40 százalékát uralja

Megosztás itt:

További károkat okozunk a Hamász [palesztin terrorszervezet] infrastruktúrájában. Ma már Gázaváros területének 40 százalékát ellenőrzésünk alatt tartjuk – mondta Defrin sajtótájékoztatóján, az újabb műveleti sikerek közül külön említve Zeitún és Sejk Radván városrészeket.

A műveletet a következő napokban kiterjesztik és intenzívebbé teszik – húzta alá a katonai szóvivő. Hozzátette, hogy

a bevetés csak akkor ér véget, ha a szélsőségesek fogságában lévő izraeli túszok kiszabadulnak, és a térséget eddig ellenőrző Hamász uralma véget ér.

