2018. DECEMBER 10., HÉTFÕ DEUTSCH: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ. HADHÁZY ÁKOS TÜNTETÉST SZERVEZETT A KÖZMÉDIA ELFOGULTSÁGA MIATT AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL, AZ ESEMÉNYEN NÉHÁNY SZÁZ EMBER GYÛLT ÖSSZE. AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS: MEGYEREN VÁRI DÁVID FÜGGETLEN, TIBOLDDARÓCON NAGY SÁNDOR FÜGGETLEN ÉS NAGYTÕKÉN SZÉNÁSZKY ZSOLT FÜGGETLEN JELÖLT NYERT. POLITOLÓGUS: AZ EU MEGOSZTOTT A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN, NEM REAGÁL AZ EURÓPAI POLGÁROK AKARATÁRA. AZ ENSZ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG LEGALIZÁLNI AKARJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST, AZONBAN SZÁMOS UNIÓS ÁLLAM JELEZTE, NEM TÁMOGATJA AZT TETTE HOZZÁ A FIGYELÕ MUNKATÁRSA. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: NINCS SOK ESÉLYE A FRANCIA BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRTOK BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁNAK A KORMÁNY ELLEN. AZ ORSZÁG "LEGNAGYOBB ADVENTI KOSZORÚJA" A DIÓSGYÕRI VÁR, MÁR KÉT BÁSTYÁJÁT VILÁGÍTJÁK MEG, ADVENT MÁSODIK NAPJÁT SZIMBOLIZÁLVA M1. FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA. DONALD TRUMP A TWITTEREN BÍRÁLTA FRANCIAORSZÁGOT A SÁRGAMELLÉNYESEK LEGUTÓBBI PÁRIZSI TÜNTETÉSEIT KÖVETÕEN. FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER: TRUMP NE AVATKOZZON BELE A FRANCIA BELÜGYEKBE! BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK HÉTVÉGÉN A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. BELGA SAJTÓ: KISEBBSÉGI KORMÁNY LESZ BELGIUMBAN A LEGNAGYOBB KOALÍCIÓS PARTNER TÁVOZÁSA UTÁN. ELHALASZTJÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL THE SUNDAY TIMES. CÁFOLJA A BRIT KORMÁNYFÕI HIVATAL, HOGY ELHALASZTANÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL. A RIDEGSÉG ÉS KÖZÖNY HELYETT TESTVÉRISÉGET SÜRGETETT FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, AMELY A "MEGTÉRÉS" IDEJE. OROSZORSZÁG SZERINT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA FONTOS A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS SZEMPONTJÁBÓL. HÓVIHAROK DÚLNAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLKELETI VIDÉKEIN, TÖBB SZÁZEZREN MARADTAK ÁRAM NÉLKÜL. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK: TRUMP VEJE TANÁCSOKAT ADOTT A SZAÚDI KORONARCEGNEK A HASOGDZSI-GYILKOSSÁG KEZELÉSÉRE. A NÉMET VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET A VASÚTFORGALMAT AKADÁLYOZÓ FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TART MA. KÍNA KÖVETELI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VONJA VISSZA A HUAWEI PÉNZÜGYI IGAZGATÓJA ELLENI ELFOGATÓPARANCSOT. LAVINA ZÚDULT LE VASÁRNAP A ROMÁNIAI BUCSECS HEGYSÉGBEN, EGY TÚRÁZÓ MEGHALT, EGYET MÉG KERESNEK. PASINJÁN PÁRTSZÖVETSÉGE NYERTE AZ ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁST ÖRMÉNYORSZÁGBAN. AZ ENSZ HUMANITÁRIUS KONVOJT KÜLDÖTT JORDÁNIÁBÓL SZÍRIÁBA. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST AZ 58-AS ÚTON SZALÁNTA ÉS TÚRONY KÖZÖTT. EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ELÜTÖTT EGY GYALOGOST AZ 58-AS ÚTON SZALÁNTA ÉS TÚRONY KÖZÖTT, AZ 51 ÉVES FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ VESZPRÉMNÉL A 8-AS FÕÚTON, KÉT EMBER MEGHALT POLICE.HU. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A FEHÉRGYARMAT ÉS DEBRECEN KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT DEBRECENBEN. BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.